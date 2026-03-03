Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Фламенго
  Фламенго уволни Филипе Луис след убедителна победа

  • 3 март 2026 | 18:10
  • 870
  • 0
Фламенго уволни старши треньора Филипе Луис само часове след победата с 8:0 над Мадурейра, с която си осигури място на финала на щатското първенство в Рио де Жанейро. Това е едно от най-шокиращите решения в новата история на бразилския футбол, пише агенция Ройтерс.

40-годишният специалист, бивш защитник на Атлетико Мадрид и Челси, напуска, въпреки че е ръководил един от най-успешните периоди на клуба. Уволнението му обаче идва след най-лошия старт на сезона на Фламенго от десетилетие, включително загубата от Коринтианс за Суперкупата на Бразилия.

Филипе Луис пое тима в края на 2024 година и напуска клуба като втори най-успешен треньор с историята, след като спечели пет титли за малко повече от година. Неговите постижения включват Купата на Бразилия през 2024-а, последвана от Копа Либертадорес и дубъл от шампионата на Бразилия през следващия сезон.

Преди два месеца Фламенго загуби след изпълнение на дузпи от Пари Сен Жермен на финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА в Катар.

Фелипе Луис напуска след 101 мача (63 победи, 23 равенства и 15 загуби) или 69,9% успеваемост, въпреки че пет от тези загуби са дошли през 2026 година.

