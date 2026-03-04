Филипе Луис се сбогува с Фламенго

Филипе Луис направи емоционално изявление след изненадващото си уволнение от Фламенго, което се случи броени часове след разгромната победа с 8:0 над Мадурейра. Въпреки сериозните успехи под негово ръководство, бразилският клуб освободи 39-годишния специалист.

“Днес се сбогувам с клуба, който беше мой дом в продължение на почти 7 години. Спечелих 10 титли като играч и 5 като треньор. Постижения, които влязоха в историята; незабравими вечери и прегръдки, които ще останат в паметта ми завинаги. Всеки завоюван трофей е резултат от упорит труд, мъжество и преди всичко – от любов към емблемата”, написа Фелипе Луис в социалните мрежи.

„Благодаря на ръководството за предоставената възможност да преживея този победен цикъл. Винаги ще бъда признателен за гласуваното доверие и за шанса да изградя такава забележителна кариера. Към играчите – моето вечно уважение. Вие сте гиганти. Хора с характер, шампиони на терена и извън него. Нищо от това, което постигнахме, нямаше да бъде възможно без себеотрицанието и единството на всеки един от вас”, изтъкна бившият бразилски национал.

“А феновете са душата на всичко това. Вие ни подтиквахте, изисквахте, подкрепяхте, страдахте и вярвахте. Бяхме шампиони заедно! Пазя в сърцето си всяка песен, всяко ръкопляскане и дори всяка критика, защото всичко това беше част от пътя ни. Тръгвам си с високо вдигната глава и чиста съвест. Футболът се състои от цикли, а нашият беше исторически. Благодаря за всичко“, добави Филипе Луис.

Бразилецът беше начело на Фламенго от 2024 г. Преди да поеме треньорския пост, той защитаваше цветовете на тима като футболист в периода между 2019 и 2023 година.

Снимки: Gettyimages