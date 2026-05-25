Илиан: За моето бъдеще и това на футболистите никой не знае нищо

Наставникът на Черно море Илиан Илиев призна, че не знае нищо относно своето бъдеще или това на футболистите, чиито договори изтичат. Варненският специалист остана доволен от желанието на своите момчета, въпреки поражението с 2:3 от Арда (Кърджали), което остави "моряците" извън баража за Лига на конференциите. Бившият национал отчете великодушно, че Локомотив (Пловдив) е заслужавал най-много да играе в плейофа за евротурнирите.

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

"Първото полувреме може би е най-доброто от втория полусезон за нас, не мога да се сърдя на футболистите. Естествено, не сме доволни от грешките за головете на Арда. Липсата на Живко повлия. За да не отидем на бараж, значи не сме го заслужили. Макар че имахме възможност да затворим мача - когато не вкараш и резултатът е такъв, може всичко да се случи. Съжаляваме, разбира се. В плейофите показахме коренно различно отношение.

Игрово с Локомотив загубихме и ги победихме, но като дух може би те наистина най-много заслужаваха да стигнат до бараж. Със сигурност няма как да направим анализ за пет минути сега, трудна работа, завършихме с желание и хъс, това е добре. Грешките в защита в другите мачове ни костваха точки. За бъдещето в момента никой нищо не знае. Казах и на футболистите, че нищо не мога да им кажа. Не към мен този въпрос. За момчетата, на които им свършват договорите, питайте нашия ръководител", каза Илиан Илиев.

Варненецът беше аплодиран дълго от агитката на "Тича" след последния съдийски сигнал.