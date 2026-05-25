Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан: За моето бъдеще и това на футболистите никой не знае нищо

Илиан: За моето бъдеще и това на футболистите никой не знае нищо

  • 25 май 2026 | 20:23
  • 4166
  • 13

Наставникът на Черно море Илиан Илиев призна, че не знае нищо относно своето бъдеще или това на футболистите, чиито договори изтичат. Варненският специалист остана доволен от желанието на своите момчета, въпреки поражението с 2:3 от Арда (Кърджали), което остави "моряците" извън баража за Лига на конференциите. Бившият национал отчете великодушно, че Локомотив (Пловдив) е заслужавал най-много да играе в плейофа за евротурнирите.

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

"Първото полувреме може би е най-доброто от втория полусезон за нас, не мога да се сърдя на футболистите. Естествено, не сме доволни от грешките за головете на Арда. Липсата на Живко повлия. За да не отидем на бараж, значи не сме го заслужили. Макар че имахме възможност да затворим мача - когато не вкараш и резултатът е такъв, може всичко да се случи. Съжаляваме, разбира се. В плейофите показахме коренно различно отношение.

Игрово с Локомотив загубихме и ги победихме, но като дух може би те наистина най-много заслужаваха да стигнат до бараж. Със сигурност няма как да направим анализ за пет минути сега, трудна работа, завършихме с желание и хъс, това е добре. Грешките в защита в другите мачове ни костваха точки. За бъдещето в момента никой нищо не знае. Казах и на футболистите, че нищо не мога да им кажа. Не към мен този въпрос. За момчетата, на които им свършват договорите, питайте нашия ръководител", каза Илиан Илиев.

Варненецът беше аплодиран дълго от агитката на "Тича" след последния съдийски сигнал.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вратарят на Волов-Шумен 2007 заминава за Нидерландия

Вратарят на Волов-Шумен 2007 заминава за Нидерландия

  • 25 май 2026 | 17:10
  • 1887
  • 6
Десислав Дяков: Очаквахме по-голяма сдъпротива

Десислав Дяков: Очаквахме по-голяма сдъпротива

  • 25 май 2026 | 16:57
  • 919
  • 2
Геша: Поздравления за всички

Геша: Поздравления за всички

  • 25 май 2026 | 16:52
  • 2477
  • 2
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 31883
  • 42
От БФС: За нас беше чест, Георги Костадинов

От БФС: За нас беше чест, Георги Костадинов

  • 25 май 2026 | 16:46
  • 3910
  • 12
Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

  • 25 май 2026 | 16:45
  • 1757
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА, "червените" с пълно надмощие и куп положения през първата част

Лудогорец 0:0 ЦСКА, "червените" с пълно надмощие и куп положения през първата част

  • 25 май 2026 | 21:18
  • 30553
  • 86
ЦСКА 1948 0:0 Левски, шпалир и уникално уважение от "сини" и "червени" за Георги Костадинов

ЦСКА 1948 0:0 Левски, шпалир и уникално уважение от "сини" и "червени" за Георги Костадинов

  • 25 май 2026 | 20:29
  • 38086
  • 33
Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

  • 25 май 2026 | 20:34
  • 5991
  • 15
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 39291
  • 58
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 31883
  • 42
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

  • 25 май 2026 | 18:28
  • 32355
  • 55