Сблъсъци в Лайпциг между фенове на Кристъл Палас и Райо Валекано преди финала

Фенове на Кристъл Палас и Райо Валекано са имали сблъсъци в Лайпциг, докато английският и испанският отбор се готвят за финала в турнира Лига на конференциите, съобщиха от германската полиция.

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

По време на събитията от вторник вечер са били хвърляни бутилки, бирени чаши и мебели, когато около 300 запалянковци на Райо Валекано се натъкнали на фенове на Кристъл Палас, седящи пред ресторанти. Служители на реда са се намесили и при друг инцидент, когато около 60 привърженици на Палас са провокирали испански фенове.

May 26, 2026

Полицията в Лайпциг информира, че двама души са били задържани, а двама полицаи са получили леки наранявания, но са останали годни за служба. Самоличността на над 300 души е била проверена, съобщиха още полицията.

И за двата футболни тима това е първи европейски финал, а мачът ще бъде последен за Оливер Гласнер като мениджър на Кристъл Палас.

Trouble has flared in leipzig between crystal palace and Rayo Vallecano fans a day before their europa confrence league final.

May 27, 2026

Победа за Палас би запазила възможността английски клубове да триумфират и в трите големи европейски клубни състезания за мъже. Астън Вила вече спечели Лига Европа миналата седмица, докато Арсенал предстои да се изправи срещу френския Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига в събота.

Снимки: Imago