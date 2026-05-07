Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

Надпреварата за Гран При на Турция ще се завърне в календара на Формула 1 с постоянно място през 2027 година. Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем обаче разкри, че „Истанбул Парк“ може да приеме световния шампионат още през този сезон, най-вероятно в края на месец септември.

Както е известно Формула 1 загуби състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април, заради войната в Иран. На този етап има въпросителни и около провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби в края на годината. Поради тази причини ФИА и Формула 1 се оглеждат за алтернативни домакини, които да приемат световния шампионат, за да се компенсират поне част от загубените състезания.

„Около Катар съществува възможността да забавим всичко с една седмица. Ако ли не, тогава може да отидем в Турция тази година, ако хомологацията там е завършена и си организират всичко друго.



„Търсим и най-добрият сценарии от логистична гледна точка. Консултираме се с промоутъри. Зависи къде искаме да отидем. Ще се опитаме да организираме нещата, но без да стресираме допълнително нашите служители. Това ще бъде твърде много“, каза Бин Сулайем.

Снимки: Gettyimages