  Sportal.bg
  Моторни спортове
Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

  • 7 май 2026 | 13:21
Надпреварата за Гран При на Турция ще се завърне в календара на Формула 1 с постоянно място през 2027 година. Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем обаче разкри, че „Истанбул Парк“ може да приеме световния шампионат още през този сезон, най-вероятно в края на месец септември.

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

Както е известно Формула 1 загуби състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април, заради войната в Иран. На този етап има въпросителни и около провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби в края на годината. Поради тази причини ФИА и Формула 1 се оглеждат за алтернативни домакини, които да приемат световния шампионат, за да се компенсират поне част от загубените състезания.

Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

„Около Катар съществува възможността да забавим всичко с една седмица. Ако ли не, тогава може да отидем в Турция тази година, ако хомологацията там е завършена и си организират всичко друго.

„Търсим и най-добрият сценарии от логистична гледна точка. Консултираме се с промоутъри. Зависи къде искаме да отидем. Ще се опитаме да организираме нещата, но без да стресираме допълнително нашите служители. Това ще бъде твърде много“, каза Бин Сулайем.

Снимки: Gettyimages

