Фиорентина завърши сезона с равенство срещу Аталанта

  • 22 май 2026 | 23:52
След тежките моменти през този сезон Фиорентина ще завърши кампанията в Серия А на солидна дистанция от зоната на изпадащите. В последния си мач за сезона "виолетовите" завършиха наравно 1:1 при домакинството си на Аталанта. Роберто Пиколи откри резултата в 39-ата минута, а автогол на Пиетро Комуцо в 82-ата минута доведе до равенството.

Тимът на Паоло Ваноли в една част от сезона се бореше за оцеляването си, но записа само една загуба в последните си 11 шампионатни срещи е на 14-то място преди изиграването на останалите мачове от кръга. Аталанта си гарантира завършване на седмо място и участие в Лигата на конференциите.

Аталанта започна по-активно двубоя и имаше предимство. В 17-ата минута Распадори стреля покрай вратата от добра позиция. Малко по-късно удар на Самарджич бе отразен от вратаря на домакините Оливер Кристенсен, който получи шанс на мястото на Давид Де Хеа. Гостите не бяха ефективни при завършване на атаките си и бяха наказани. В 39-ата минута Брешанини изведе Пиколи, който стреля. Вратарят Спортиело се намеси слабо и допусна да бъде преодолян, въпреки че топката отиде право към ръцете му.

След почивката Аталанта владееше повече топката, но не успяваше да преодолее защитата на съперника. В 61-ата минута Мандрагора отправи великолепен удар от фал от сериозна дистанция, но Спортиело се справи. Гостите имаха отличен шанс да изравняв в 77-ата минута Сулемана излезе сам срещу вратаря след пробив отляво, но стражът на домакините отрази удара му. Малко след това Спортиело направи блестящо спасяване след удар с глава на Фабиан. Изравняването дойде в 82-ата минута. Дзапакоста бе изведен отдясно и центрира остро, а Комуцо отклони топката в собствената си мрежа.

Снимки: Imago

