  3. Гласнер: Да завършим това пътешествие с първи европейски трофей за Кристъл Палас

  • 26 май 2026 | 18:26
  • 461
  • 0
Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер иска да си тръгне от клуба с трофей. Австриецът има възможност да изведе лондончани до купата в турнира Лига на конференциите, като на финала в сряда в Лайпциг "орлите" ще играят срещу Райо Валекано.

"Щях да се чувствам напълно провален, ако отборът беше отпаднал, след като обявих, че напускам. Тогава казах на футболисти, че не е нужно да играят за мениджъра. Те винаги трябва да играят за себе си, за отбора, за феновете, но и за клуба. Ако спечелим трофея, всички играчи, които остават тук в клуба, ще имат полза от това. Феновете ще бъдат изключително щастливи и ще има европейски футбол и догодина. Това би било перфектен край за кариерата ми тук. Когато гледаш филм, когато четеш книга, винаги се надяваш, че има щастлив край. Да завършим това повече от двегодишно пътешествие с още един трофей, с първия европейски трофей в историята на Кристъл Палас, това би било наистина невероятно", заяви Гласнер пред официалния сайт на УЕФА.

51-годишният специалист се разделя с Кристъл Палас след края на сезона, което обяви още през януари.

Снимки: Imago

