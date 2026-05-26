“Камп Ноу” получи зелена светлина да кандидатства за домакин на финал на Шампионската лига

Правителството на Испания даде зелена светлина Барселона и Билбао да бъдат кандидати за домакини на финалите на Шампионската лига през следващите години, пише вестник "Марка". Реконструираният "Камп Ноу" ще кандидатства да приеме финала в най-силния европейски турнир през 2029 година, а "Сан Мамес" е сред спортните съоръжения, които искат да домакинстват финала на същия турнир при жените за 2028 година. Решението ще бъде взето от УЕФА през месец септември.

Предложението е било на испанския спортен министър Милагро Толон и е било одобрено от Съвета на министрите.

Барселона вече два пъти е приемал финали - през 1989 година: Милан - Стяуа (4:0) и през 1999 година: Манчестър Юнайтед - Байерн Мюнхен (2:1).

За домакинство на финала през 2029 година се бори и "Уембли" в Лондон.

"Сан Мамес" има по-голяма конкуренция за 2028, като там другите съперници са Олимпийският стадион в Лион, "Сейнт Якуб Парк" в Базел и "Али Сами Йен" в Истанбул.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 юни, а решението ще бъде взето от Изпълнителния комитет на УЕФА.