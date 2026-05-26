Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. “Камп Ноу” получи зелена светлина да кандидатства за домакин на финал на Шампионската лига

“Камп Ноу” получи зелена светлина да кандидатства за домакин на финал на Шампионската лига

  • 26 май 2026 | 19:00
  • 368
  • 1
“Камп Ноу” получи зелена светлина да кандидатства за домакин на финал на Шампионската лига

Правителството на Испания даде зелена светлина Барселона и Билбао да бъдат кандидати за домакини на финалите на Шампионската лига през следващите години, пише вестник "Марка".  Реконструираният "Камп Ноу" ще кандидатства да приеме финала в най-силния европейски турнир през 2029 година, а "Сан Мамес" е сред спортните съоръжения, които искат да домакинстват финала на същия турнир при жените за 2028 година. Решението ще бъде взето от УЕФА през месец септември.

Предложението е било на испанския спортен министър Милагро Толон и е било одобрено от Съвета на министрите.

Барселона вече два пъти е приемал финали - през 1989 година: Милан - Стяуа (4:0) и през 1999 година: Манчестър Юнайтед - Байерн Мюнхен (2:1).  

За домакинство на финала през 2029 година се бори и "Уембли" в Лондон.

"Сан Мамес" има по-голяма конкуренция за 2028, като там другите съперници са Олимпийският стадион в Лион, "Сейнт Якуб Парк" в Базел и "Али Сами Йен" в Истанбул.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 юни, а решението ще бъде взето от Изпълнителния комитет на УЕФА. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 846
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 716
  • 0
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 697
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 1253
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 788
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 6739
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 23763
  • 81
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 26385
  • 74
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 7143
  • 8
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 274
  • 0
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 38070
  • 193
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 35183
  • 133