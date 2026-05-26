  3. Хендерсън: Успях в Лигата на конференциите би бил страхотен завършек за най-добрия мениджър в историята на Палас

  • 26 май 2026 | 16:57
Капитанът на Кристъл Палас Дийн Хендерсън предизвика своите съотборници да довършат започнатото в Лигата на конференциите. Лондончани, водени от мениджъра Оливер Гласнер, се изправят срещу Райо Валекано във финала в третия по сила европейски клубен турнир в сряда. "Орлите" вече спечелиха купата на Футболната асоциация в Англия и трофея "Къмюнити Шийлд" под ръководството на Гласнер, а утре вечер в Лайпциг ще могат да запишат успех и на европейската сцена.  

"Обединението в състава ни е феноменално. Всички момчета се движат в правилната посока един за друг. Това важи и за целия персонал по време на тренировките. Ние сме като семеен клуб. Всички се стремим към една и съща крайна цел. Очевидно това би било чудесен начин да завърши филма и за Гласнер. Всички искат щастлив край и всички работят за това. Би било невероятно за него, нали? Очевидно е най-добрият мениджър, който този клуб някога е имал, но и да завърши с успех - би било сензационно. Очакваме финала с огромно нетърпение. Няма от какво да се притесняваме. Ще играем с увереност и без страх", коментира вратарят пред медиите.

Той наследи напусналия Марк Геи като капитан на Палас, а мениджърът на "орлите" Оливер Гласнер ще се раздели с клуба през лятото.

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

От баскетболния ад до европейския трон

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

