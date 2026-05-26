Хендерсън: Успях в Лигата на конференциите би бил страхотен завършек за най-добрия мениджър в историята на Палас

Капитанът на Кристъл Палас Дийн Хендерсън предизвика своите съотборници да довършат започнатото в Лигата на конференциите. Лондончани, водени от мениджъра Оливер Гласнер, се изправят срещу Райо Валекано във финала в третия по сила европейски клубен турнир в сряда. "Орлите" вече спечелиха купата на Футболната асоциация в Англия и трофея "Къмюнити Шийлд" под ръководството на Гласнер, а утре вечер в Лайпциг ще могат да запишат успех и на европейската сцена.

"Обединението в състава ни е феноменално. Всички момчета се движат в правилната посока един за друг. Това важи и за целия персонал по време на тренировките. Ние сме като семеен клуб. Всички се стремим към една и съща крайна цел. Очевидно това би било чудесен начин да завърши филма и за Гласнер. Всички искат щастлив край и всички работят за това. Би било невероятно за него, нали? Очевидно е най-добрият мениджър, който този клуб някога е имал, но и да завърши с успех - би било сензационно. Очакваме финала с огромно нетърпение. Няма от какво да се притесняваме. Ще играем с увереност и без страх", коментира вратарят пред медиите.

Той наследи напусналия Марк Геи като капитан на Палас, а мениджърът на "орлите" Оливер Гласнер ще се раздели с клуба през лятото.