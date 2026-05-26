В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

Тото Волф призна, че е бил на 2 обиколки от момента, в който да даде нареждане на пилотите на Мерцедес да запазят позициите си до финала. Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел зарадваха феновете с изключително оспорвани двубои в Канада - както в спринта, където двамата се закачиха, така и в основното състезание, където двамата отново бяха опасно близо до контакт.

Ръсел обаче отпадна в 30 обиколка от първото място заради повреда в батерията, а след това Антонели беше без конкуренция до финала на Гран При на Канада.

“Всеки път, когато в бокса си казвахме, че това е достатъчно и трябва да успокоим ситуацията, двамата отново бяха бързи - обясни Волф след състезанието. - Докато пазехме разликата с другите и помежду им, всичко беше наред. Но бяхме наясно, че нещата може да се объркат. Обаче бяхме решили, че ако другите са по-близо до нас, то щяхме да се намесим. Но решихме да изчакаме още 2 обиколки и Джордж спря.”

