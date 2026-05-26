София приема първото в Европа рали за незрящи

София ще приеме първото автомобилно рали за незрящи в Европа, съобщи за Sportal.bg организаторът на състезанието Камен Михайлов.

Първото издание на рали “Доверие” е на 7 юни, неделя, а екипажите ще бъдат съставени от пилот и навигатор, който е незрящ - навигаторите ще трябва да преведат своите пилоти, които са с нормално зрение, през 9 контролни точки между старта и финала на надпреварата.

“Такова състезание се прави за първи път в Европа, навигаторите са незрящи, а пилотите са тези, на които навигаторите се доверяват, затова и ралито се казва “Доверие” - заяви в Спортал Моторспорт Камен Михайлов. - Подготвили сме три различни маршрути, пътната книга е написана на Брайловата азбука или с много големи букви и цифри и трябва да бъдат покрити 9 контролни точки в София, които са с историческо и социално значение.

“Участниците дълго време се колебаеха дали да стартират, след това изведнъж дойдоха 24 заявки, вече имаме 25 заявени екипажи.”

Стартът на 7 юни е в 10 часа сутринта пред Патриаршията, а финалът - пак там в 15 часа.

