Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. София приема първото в Европа рали за незрящи

София приема първото в Европа рали за незрящи

  • 26 май 2026 | 13:12
  • 93
  • 0

София ще приеме първото автомобилно рали за незрящи в Европа, съобщи за Sportal.bg организаторът на състезанието Камен Михайлов.

Първото издание на рали “Доверие” е на 7 юни, неделя, а екипажите ще бъдат съставени от пилот и навигатор, който е незрящ - навигаторите ще трябва да преведат своите пилоти, които са с нормално зрение, през 9 контролни точки между старта и финала на надпреварата.

“Такова състезание се прави за първи път в Европа, навигаторите са незрящи, а пилотите са тези, на които навигаторите се доверяват, затова и ралито се казва “Доверие” - заяви в Спортал Моторспорт Камен Михайлов. - Подготвили сме три различни маршрути, пътната книга е написана на Брайловата азбука или с много големи букви и цифри и трябва да бъдат покрити 9 контролни точки в София, които са с историческо и социално значение.

“Участниците дълго време се колебаеха дали да стартират, след това изведнъж дойдоха 24 заявки, вече имаме 25 заявени екипажи.”

Стартът на 7 юни е в 10 часа сутринта пред Патриаршията, а финалът - пак там в 15 часа.

Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”
Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

  • 26 май 2026 | 10:53
  • 1984
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 26 май 2026 | 08:58
  • 2135
  • 0
Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

  • 25 май 2026 | 20:05
  • 27633
  • 28
Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

  • 25 май 2026 | 19:48
  • 3089
  • 0
Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

  • 25 май 2026 | 18:34
  • 1249
  • 0
Т4 Series България излъчи първите си победители

Т4 Series България излъчи първите си победители

  • 25 май 2026 | 18:22
  • 2106
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 12767
  • 71
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 4457
  • 6
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 22756
  • 80
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 7817
  • 15
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 3649
  • 7
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 6531
  • 5