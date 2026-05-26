Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър

Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър

  • 26 май 2026 | 17:17
  • 326
  • 0

За сезон 2027 Хаас може да се раздели и с двамата си пилоти, прогнозира бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер.

Що се отнася до Естебан Окон това не е особена изненада с оглед на информациите за нарастващото напрежение между него и тима, въпреки че те бяха отречени от двете страни в Маями. В същото време обаче представянето на Окон на фона на това на съотборника му Оливър Беарман, е разочароващо.

Ще спечели ли Ред Бул победа през 2026?
Ще спечели ли Ред Бул победа през 2026?

„В Хаас са изправени пред дилема – обясни Ралф пред Sky Германия. – Очаквам, че Беарман скоро ще получи шанс да кара за по-голям тим.“

Беарман е пряко свързан с Ферари и в Шумахер е на мнение, че Скудерията на практика контролира бъдещето на британеца.

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса
В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

„Мога да си представя, че Ферари са тези, които имат правото на първи избор, ако се окаже, че тимът има нужда от Оливър – допълни германецът. – Това означава, че ако Люис Хамилтън реши да се оттегли, то Беарман директно отива на мястото му.“

Шумахер се изказа много остро за Окон и е на мнение, че бъдещето на французина във Формула 1 повече от неясно.

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако
Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

„Едно е ясно – Окон не е достатъчно добър – е мнението на Ралф. – В най-добрия случай той е на нивото на Беарман, но обикновено е по-зле. А Беарман е още в началото на кариерата си и се развива. Не мога да си представя, че догодина ще гледаме Окон във Формула 1. Може да остане само ако някой друг отбор има сериозен проблем.

„Не бих се изненадал, ако от Хаас решат да дадат шанс на някой от топ пилотите във Формула 2 преди края на настоящия сезон.“

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум
В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

  • 26 май 2026 | 14:56
  • 447
  • 0
В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

  • 26 май 2026 | 14:36
  • 548
  • 0
Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

  • 26 май 2026 | 14:10
  • 1014
  • 0
Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

  • 26 май 2026 | 13:36
  • 1005
  • 4
София приема първото в Европа рали за незрящи

София приема първото в Европа рали за незрящи

  • 26 май 2026 | 13:12
  • 1187
  • 0
В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

  • 26 май 2026 | 11:45
  • 1758
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 14820
  • 38
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 20703
  • 60
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 4955
  • 7
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 34011
  • 172
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 32836
  • 121
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 16337
  • 43