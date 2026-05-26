Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър

За сезон 2027 Хаас може да се раздели и с двамата си пилоти, прогнозира бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер.

Що се отнася до Естебан Окон това не е особена изненада с оглед на информациите за нарастващото напрежение между него и тима, въпреки че те бяха отречени от двете страни в Маями. В същото време обаче представянето на Окон на фона на това на съотборника му Оливър Беарман, е разочароващо.

„В Хаас са изправени пред дилема – обясни Ралф пред Sky Германия. – Очаквам, че Беарман скоро ще получи шанс да кара за по-голям тим.“

Беарман е пряко свързан с Ферари и в Шумахер е на мнение, че Скудерията на практика контролира бъдещето на британеца.

„Мога да си представя, че Ферари са тези, които имат правото на първи избор, ако се окаже, че тимът има нужда от Оливър – допълни германецът. – Това означава, че ако Люис Хамилтън реши да се оттегли, то Беарман директно отива на мястото му.“

Шумахер се изказа много остро за Окон и е на мнение, че бъдещето на французина във Формула 1 повече от неясно.

„Едно е ясно – Окон не е достатъчно добър – е мнението на Ралф. – В най-добрия случай той е на нивото на Беарман, но обикновено е по-зле. А Беарман е още в началото на кариерата си и се развива. Не мога да си представя, че догодина ще гледаме Окон във Формула 1. Може да остане само ако някой друг отбор има сериозен проблем.

„Не бих се изненадал, ако от Хаас решат да дадат шанс на някой от топ пилотите във Формула 2 преди края на настоящия сезон.“

