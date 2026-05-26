Ред Бул може и да продаде Рейсинг Булс, но има важни условия

Шефовете на Формула 1 подкрепят мнението на Зак Браун, че в световния шампионат не трябва са има два или повече отбори с един и същ собственик. Американецът атакува опитите на Мерцедес да купи дял от 24% в Алпин, но положението е много по-сериозно при Ред Бул, като компанията има два отбора във Формула 1 – Ред Бул и Рейсинг Булс.

Според различни източници, в момента текат преговори между Формула 1 и Ред Бул, чиято цел е босовете на Ред Бул да бъдат убедени да продадат втория си отбор. Този вариант за предпочитане през вкарването в правилата на изискването един собственик да има само един отбор, който ще създаде огромен скандал.

Интересното е, че изтекоха и част от условията на Ред Бул, които ще са задължителни за бъдещия нов собственик на Рейсинг Булс.

Новият собственик ще трябва да се съгласи Рейсинг Булс да използва задвижващи системи на Ред Бул Пауъртрейнс, да купува технологични решения и компоненти от Ред Бул – в рамките на разрешеното от правилата и да гарантира поне едно място в тима за пилот, който идва от програмата на Ред Бул за развитие на млади таланти.

Цената на Рейсинг Булс е впечатляваща – около 2 милиарда долара, но не е неочаквано с оглед на това колко се повишиха оценките на отборите във Формула 1, притокът на пари от нови рекламодатели и налагането на таван на бюджетите.

