Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул може и да продаде Рейсинг Булс, но има важни условия

Ред Бул може и да продаде Рейсинг Булс, но има важни условия

  • 26 май 2026 | 18:08
  • 1817
  • 0

Шефовете на Формула 1 подкрепят мнението на Зак Браун, че в световния шампионат не трябва са има два или повече отбори с един и същ собственик. Американецът атакува опитите на Мерцедес да купи дял от 24% в Алпин, но положението е много по-сериозно при Ред Бул, като компанията има два отбора във Формула 1 – Ред Бул и Рейсинг Булс.

Според различни източници, в момента текат преговори между Формула 1 и Ред Бул, чиято цел е босовете на Ред Бул да бъдат убедени да продадат втория си отбор. Този вариант за предпочитане през вкарването в правилата на изискването един собственик да има само един отбор, който ще създаде огромен скандал.

Ще спечели ли Ред Бул победа през 2026?
Ще спечели ли Ред Бул победа през 2026?

Интересното е, че изтекоха и част от условията на Ред Бул, които ще са задължителни за бъдещия нов собственик на Рейсинг Булс.

Новият собственик ще трябва да се съгласи Рейсинг Булс да използва задвижващи системи на Ред Бул Пауъртрейнс, да купува технологични решения и компоненти от Ред Бул – в рамките на разрешеното от правилата и да гарантира поне едно място в тима за пилот, който идва от програмата на Ред Бул за развитие на млади таланти.

Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър
Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър

Цената на Рейсинг Булс е впечатляваща – около 2 милиарда долара, но не е неочаквано с оглед на това колко се повишиха оценките на отборите във Формула 1, притокът на пари от нови рекламодатели и налагането на таван на бюджетите.

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1
Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

  • 26 май 2026 | 14:56
  • 530
  • 0
В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

  • 26 май 2026 | 14:36
  • 663
  • 0
Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

  • 26 май 2026 | 14:10
  • 1173
  • 0
Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

  • 26 май 2026 | 13:36
  • 1137
  • 4
София приема първото в Европа рали за незрящи

София приема първото в Европа рали за незрящи

  • 26 май 2026 | 13:12
  • 1265
  • 0
В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

  • 26 май 2026 | 11:45
  • 1924
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 23571
  • 81
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 26267
  • 74
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 7094
  • 8
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 237
  • 0
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 37979
  • 193
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 35122
  • 133