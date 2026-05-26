Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

Уикендът за Гран При на Канада осигури много информация за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1, но тя се оказа противоречива.

Първоначално бившият световен шампион заяви пред De Telegraaf, че и догодина ще кара във Формула 1 и освен това, разсея слуховете, че може да напусне Ред Бул. Новина, която със сигурност е донесла облекчение на Лоран Мекис и шефовете му в Залцбург.

First Max takes Lewis, then Lewis gets past Max 🔀



Brilliant action at Turn 1 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/517ipEIdFO — Formula 1 (@F1) May 25, 2026

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

Но пък след това стана ясно, че някои от доставчиците на задвижващи системи във Формула 1 са против промените за 2027 година, които трябва да намалят процента мощност, идваща от електрическата система.

“Ако блокират промяната на правилата за 2027, ще напусна Формула 1 - заяви Макс на среща с журналисти в Монреал. - Ако нещата продължават така, то ни очаква дълга и трудна година - нещо, което не искам. За мен е психически непоносимо да продължа така. Наистина, невъзможно е.

“Да си взема една година почивка от Формула 1 и да се върна за 2028? Не, има толкова много други забавни неща, които мога да правя.”

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

Смята се, че Мерцедес и Ред Бул подкрепят промяна към съотношение 60:40 на мощността, идваща от бензиновия мотор и електрическата система, а против това решение за догодина са Ауди, Ферари и Кадилак.

Следвай ни:

Снимки: Imago