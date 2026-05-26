Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

  • 26 май 2026 | 13:36
Уикендът за Гран При на Канада осигури много информация за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1, но тя се оказа противоречива.

Първоначално бившият световен шампион заяви пред De Telegraaf, че и догодина ще кара във Формула 1 и освен това, разсея слуховете, че може да напусне Ред Бул. Новина, която със сигурност е донесла облекчение на Лоран Мекис и шефовете му в Залцбург.

Но пък след това стана ясно, че някои от доставчиците на задвижващи системи във Формула 1 са против промените за 2027 година, които трябва да намалят процента мощност, идваща от електрическата система.

“Ако блокират промяната на правилата за 2027, ще напусна Формула 1 - заяви Макс на среща с журналисти в Монреал. - Ако нещата продължават така, то ни очаква дълга и трудна година - нещо, което не искам. За мен е психически непоносимо да продължа така. Наистина, невъзможно е.

“Да си взема една година почивка от Формула 1 и да се върна за 2028? Не, има толкова много други забавни неща, които мога да правя.”

Смята се, че Мерцедес и Ред Бул подкрепят промяна към съотношение 60:40 на мощността, идваща от бензиновия мотор и електрическата система, а против това решение за догодина са Ауди, Ферари и Кадилак.

Снимки: Imago

