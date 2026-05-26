Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

Бившият шеф на Браун GP и на Формула 1 след това Рос Браун вече е в борда на директорите на тима от MotoGP Прамак. В новата си роля Рос Браун ще е стратегически съветник на собственика и директор на тима Паоло Кампиньоти, като ще се разчита на огромния му опит и познания от Формула 1.

Кариерата на Рос Браун в моторните спортове покрива над четири десетилетия, като британецът е спечелил 22 световни титли - по 11 при пилотите и конструкторите във Формула 1. Браун напусна Мерцедес през 2013, а от 2017 до 2022 беше част от топ мениджмънта на световния шампионат.

“Много съм горд да приветствам Рос в Прамак Рейсинг - заяви Кампиньоти. - Освен изключителната му кариера и постижения във Формула 1, Рон е и мой стар приятел, когото аз много уважавам. Вярвам, че неговата визия, познания и психика на победител, ще допринесат сериозно за продължаващия растеж и развитие на Прамак Рейсинг.”

The #MotoGP paddock welcomes a major name from #F1 as Ross Brawn joins Pramac Racing 🚨https://t.co/0Ayfu3C1Jg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 26, 2026

Браун обясни, че няма търпение да помогне на тима от MotoGP и допълни, че се надява, че опитът и знанията му ще бъдат от полза на отбора.

Снимки: Gettyimages