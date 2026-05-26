Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

  • 26 май 2026 | 14:56
  • 350
  • 0

Бившият шеф на Браун GP и на Формула 1 след това Рос Браун вече е в борда на директорите на тима от MotoGP Прамак. В новата си роля Рос Браун ще е стратегически съветник на собственика и директор на тима Паоло Кампиньоти, като ще се разчита на огромния му опит и познания от Формула 1.

Кариерата на Рос Браун в моторните спортове покрива над четири десетилетия, като британецът е спечелил 22 световни титли - по 11 при пилотите и конструкторите във Формула 1. Браун напусна Мерцедес през 2013, а от 2017 до 2022 беше част от топ мениджмънта на световния шампионат.

“Много съм горд да приветствам Рос в Прамак Рейсинг - заяви Кампиньоти. - Освен изключителната му кариера и постижения във Формула 1, Рон е и мой стар приятел, когото аз много уважавам. Вярвам, че неговата визия, познания и психика на победител, ще допринесат сериозно за продължаващия растеж и развитие на Прамак Рейсинг.”

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1
Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

Браун обясни, че няма търпение да помогне на тима от MotoGP и допълни, че се надява, че опитът и знанията му ще бъдат от полза на отбора.

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум
В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

  • 26 май 2026 | 14:36
  • 408
  • 0
Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

  • 26 май 2026 | 14:10
  • 779
  • 0
Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

  • 26 май 2026 | 13:36
  • 845
  • 4
София приема първото в Европа рали за незрящи

София приема първото в Европа рали за незрящи

  • 26 май 2026 | 13:12
  • 979
  • 0
В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

  • 26 май 2026 | 11:45
  • 1565
  • 1
Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”

Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”

  • 26 май 2026 | 11:31
  • 537
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1291
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14278
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28655
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11338
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30081
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13819
  • 39