В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри се оказаха в неприятната ситуация да са единствените на старта на Гран При на Канада с гуми интермедия, а всички останали - със сликове. И тъй като не заваля в Монреал, двамата влязоха в ролята на аутсайдери, въпреки отличния старт на Ландо Норис на влажния асфалт.

А нещата се влошиха допълнително за световните шампиони, след като Пиастри се удари с Алекс Албон, а Ландо Норис отпадна заради повреда в скоростната кутия. Заради това в Макларън не успяха да оценят работата на втория пакет подобрения по колата, който допълва новостите, използвани по-рано този месец в Маями.

“Уикендът в Канада имаше две фази - обясни тим шефът на Макларън Андреа Стела. - До неделната надпревара колата ни работеше добре. Бяхме на няколко десети от секундата от Мерцедес, които все още имат най-добрия автомобил. Ние сме може би на второ място, което беше окуражаващо.

“Извън проблемите с избора на гуми за старта на състезанието, трябва да кажа, че имахме проблеми със загряването на гумите, пилотите ни не успяха да накарат предните гуми да заработят, постоянно блокираха колелата на спиране преди завоите и имахме проблеми в завоите.

“Дори и състезанието да беше минало нормално, като гледах темпото на другите, които стигнаха до подиума и се бореха за място в топ 3, не мисля, че ние имахме такова темпо и не успяхме да реализираме пълния потенциал на автомобила ни.”

Снимки: Gettyimages