Ще спечели ли Ред Бул победа през 2026?

Макс Верстапен записа в Канада първия си подиум за сезон 2026 и няма никакво съмнение, че Ред Бул е част от групата на лидерите, в която Макларън и Ферари преследват Мерцедес.

Шефът на тима Лоран Мекис обясни, че в Милтън Кийнс са успели да „решат фундаментални проблеми“ с колата, но в Монреал Люис Хамилтън надделя над Макс в битката за второто място.

Освен това, отпадането на лидера Джордж Ръсел и проблемите на Макларън също улесниха прогреса на Макс към челото. Може би той и Ред Бул не са толкова близо до върха на подреждането?

Верстапен призна, че в Маями се е чувствал по-добре в колата в сравнение с Монрел. Той не скри недоволството си от някои решения на тима в хода на уикенда със спринт и също така обясни, че колата не е станала по-лесна за каране.

Уикендът на другия пилот на Ред Бул Исак Хаджар също не беше лесен. В събота той се представи силно, беше близо до Макс, беше доволен от настройките и работата на колата, въпреки че можеше да се представи по-добре в третата част на квалификацията. В неделя темпото изчезна, като не помогна и наказанието заради инцидента с Леклер.

Много анализатори са на мнение, че прогресът на Ред Бул е неоспорим, но може би още е рано да очакваме победа от Макс Верстапен, особено ако състезанието се развива нормално. В Монако ще е по-различно и квалификацията ще е супер важна, но в Барселона ще е интересно къде се намират бившите шампиони спрямо лидерите този сезон.

