Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

Една от трите супер битки в бойната карта на предстоящата бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators ще противопостави българската звезда Атанас Божилов срещу по-младия англичанин Барт Хорват. Двубоят в категория до 75 килограма по правилата на KWU FULL CONTACT обещава високо темпо, техничен сблъсък и безкомпромисна битка на ринга.

SENSHI 31 Gladiators ще се проведе на 30 май от 19:30 часа под открито небе на емблематичната сцена на Античния театър в Пловдив. Гладиаторската арена, заредена с история, атмосфера и адреналин, е най-подходящото място за домакин на едно незабравимо изживяване за феновете на бойните спортове. Билети за международната бойна галавечер могат да бъдат закупени онлайн чрез мрежата на Eventim.bg.

Атанас Божилов, добре познат на феновете като „Мистър SENSHI“, излиза в Пловдив със самочувствието на един от най-успешните бойци във веригата. С впечатляващ актив от 24 победи в 26 срещи в SENSHI, той продължава да бъде еталон за класа и постоянство. Българинът е носител на европейската титла на SENSHI от 2023 г., световен шампион на WAKO PRO в стил К-1 от 2019 г., както и победител в Световната купа на WAKO през 2017 г. Неговият стил се отличава с отличен тайминг, разнообразие от прецизни техники и резултатна тактическа игра.

Срещу него ще застане Барт Хорват – 30-годишен боец от Англия, който ще направи своя дебют на бойната арена на SENSHI. Въпреки че е ново име за веригата, Хорват пристига с респектиращо CV – шампион на ISKA за Англия и носител на титлата на ISKA по британски К-1. Известен със своята експлозивност и агресивен стил, той ще търси категорично заявяване пред публиката на SENSHI още в първата си поява. Английският боец може да бъде опасен съперник между въжетата, особено след като през 2025 г. се завърна на професионалния ринг след дълга паузa и излекувана травма, а днес е жаден за победа и се бори да докаже мястото си в дивизия.

Сблъсъкът между опита и утвърденото име на Божилов и желанието за категорична изява във веригата на опасния англичанин Хорват се очертава като интригуващ елемент на галавечерта. Публиката на Античния театър в Пловдив може да очаква тежка битка от най-висока класа, в което всяка грешка може да се окаже решаваща за изхода на сблъсъка.