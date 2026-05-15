  • 15 май 2026 | 14:36
Виктор Колая преди SENSHI 31: Бойните умения са като оръжие, трябва самоконтрол

Системата на SENSHI за изграждане на бойци дава своите плодове. Поредното доказателство за това е младият поляк Виктор Колая, който след триумфа си на аматьорската Световна купа на SENSHI през 2025 г., сега се изправя пред най-голямото предизвикателство в кариерата си. На 30 май, по време на международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators в Пловдив, той ще направи своя професионален дебют в елиминационния Grand Prix турнир на веригата в леката категория до 70 килограма.

Колая започва своя път в бойните изкуства едва на 5-годишна възраст. С над 300 мача в киокушин карате зад гърба си, той влиза в професионалния кикбокс с огромна база от опит и непримиримост.

„Много съм развълнуван да бъда част от Grand Prix. Не знаех, че всичко може да се случи толкова бързо. Програмата на SENSHI ме изведе на голямата сцена, където са най-добрите бойци в света, за изключително кратко време. Беше голяма изненада за мен, но се чувствам подготвен“, споделя Колая в интервю за SENSHI Fight Talk.

Младият боец не се притеснява от сериозната конкуренция в турнира, включително срещу ветерани като Само Петче от Словения.

„В киокушин съм се биел в отворена категория срещу хора, които тежат по 120 килограма. Така че сега не се плаша от момчета, които са в моята категория“, казва той с увереност.

Освен като боец, Виктор Колая е и треньор в родния си град в Полша, където заедно с брат си ръководи собствен клуб. Неговата мисия е да пренесе етиката на карате в света на кикбокса.

„Чувствам се зле от липсата на уважение и обидите – траш толк, които станаха популярни. В света на кикбокса етикетът невинаги е на ниво. В моя клуб се опитваме да пренесем дисциплината от киокушин в кикбокс тренировките – никой не говори, докато треньорът дава съвети. Мисля, че това прави младите хора по-добри личности.“

За Колая бойните изкуства са преди всичко отговорност: „Важно е да научим младите бойци, че умението да се биеш не е за забавление. Трябва да контролираш емоциите си. Бойните умения са като оръжие – ако знаеш как да ги използваш, трябва да имаш самоконтрол и самодисциплина.“

На 30 май Виктор Колая ще влезе в Античния театър в Пловдив не само за победа, но и за да защити честта на традиционните бойни изкуства. Като резервен боец в турнира, той е готов за всякакъв развой на събитията, знаейки, че един миг може да го превърне в новия Grand Prix шампион. Първият му двубой на турнира ще бъде срещу френския кикбокс шампион Максон Виние.

