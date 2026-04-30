Опит и амбиция: Адегбуи излиза срещу Динев на SENSHI 31 Gladiators

  • 30 апр 2026 | 17:41
Една от най-очакваните супер битки на предстоящата бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators ще противопостави зрелищния румънски нокаутьор Бени Адегбуи срещу българския кикбоксьор в тежка категория Даниел Динев. Бойците ще се изправят един срещу друг на арената в категория над 95 кг, като и за двамата това ще бъде дебют на арената на международната верига SENSHI. Тежкият сблъсък между Адегбуи и Динев ще се проведе на 30 май от 19:30 часа под открито небе в Античния театър в Пловдив.

Бенджамин Адегбуи влиза в срещата със сериозна международна репутация и впечатляваща визитка. Румънският боец, известен със своята експлозивна сила и агресивен стил, е носител на титлата от SUPERKOMBAT Tournament Varna 2012 и шампион от Dracula Boxing Show в тежка категория. Името му нашумя още повече, след като записа запомняща се победа с нокаут срещу Бадр Хари през 2020 г. - постижение, което го утвърди като един от най-опасните бойци в дивизията. С професионален актив от 35 победи, 20 от които са с нокаут и 10 загуби, 41-годишият боец не отказва новите предизвикателства.

Срещу него ще застане един от най-успешните български бойци в тежка категория - Даниел Динев. С внушителните 14 национални титли по кикбокс, спечелени още от началото на спортната му кариера. Носител на световна купа от Унгария през 2025 г. и вицешампионска титла от европейско първенство в Гърция през 2024 г., Динев е доказал своята класа и постоянство на ринга. За него това ще бъде възможност да се утвърди на международната сцена на SENSHI и да премери сили с опитен боец от световна величина. 26-годишният боец ще използва амбицията и младостта си като ракетно гориво в двубоя, но арената ще покаже кой е повелителят на тежката категория.

Сблъсъкът между опитния и доказан Адегбуи и амбицирания български шампион Динев обещава динамика, мощни удари и зрелище на най-високо ниво. Публиката в Пловдив ще стане свидетел на двубой, който може да се превърне в един от акцентите на вечерта. Не пропускайте възможността да бъдете част от тази грандиозна бойна галавечер и да видите екшъна на живо!

