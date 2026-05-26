Гран При на Канада с нов рекорд по посещаемост

Организаторите на Гран При на Канада обявиха, че през изминалия уикенд е поставен нов рекорд по посещаемост за всички дни на пистата „Жил Вилньов“. Всички трибуни бяха пълни, а феновете устояха на лошото време – ниските температури и преваляванията не успяха да ги уплашат.

Тази година общата посещаемост за уикенда е 360 000 човека, което е с 8000 повече от миналата година и с 15 000 повече в сравнение с 2024 година.

Според организаторите, наличието на спринт в програмата се е отразило добре на посещаемостта, а трибуните бяха пълни още от петък. Също така, присъствието на Формула 2 също е предизвикало зрителски интерес, тъй като този шампионат досега не е имал стартове в Канада.

Абсолютният рекорд за посещаемост в рамките на трите дни на състезателния уикенд се държи от „Силвърстоун“ и беше поставен миналата година – 500 000 човека общо за времето от петък до неделя.

