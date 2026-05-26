  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Канада с нов рекорд по посещаемост

Гран При на Канада с нов рекорд по посещаемост

  • 26 май 2026 | 17:35
Организаторите на Гран При на Канада обявиха, че през изминалия уикенд е поставен нов рекорд по посещаемост за всички дни на пистата „Жил Вилньов“. Всички трибуни бяха пълни, а феновете устояха на лошото време – ниските температури и преваляванията не успяха да ги уплашат.

Тази година общата посещаемост за уикенда е 360 000 човека, което е с 8000 повече от миналата година и с 15 000 повече в сравнение с 2024 година.

Ще спечели ли Ред Бул победа през 2026?

Според организаторите, наличието на спринт в програмата се е отразило добре на посещаемостта, а трибуните бяха пълни още от петък. Също така, присъствието на Формула 2 също е предизвикало зрителски интерес, тъй като този шампионат досега не е имал стартове в Канада.

Абсолютният рекорд за посещаемост в рамките на трите дни на състезателния уикенд се държи от „Силвърстоун“ и беше поставен миналата година – 500 000 човека общо за времето от петък до неделя.

Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър
Снимки: Gettyimages

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

София приема първото в Европа рали за незрящи

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

От баскетболния ад до европейския трон

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

