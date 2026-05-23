Стоянов и Миланов затвориха сезона в Израел като титуляри

В днешния 23-ти май (събота) се изигра финалният 36-и кръг (10-и плейофен) от израелската Лигат ХаАл, където се състезават двама български футболисти, като всеки от тях участва в представител на шампионския плейоф.

Йоан Стоянов изигра цял мач за Апоел (Беер Шева), който вече си бе гарантирал титлата. Шампионите допуснаха тежко поражение с 2:5 като домакини срещу Макаби (Хайфа). Гостите откриха резултата в средата на първото полувреме чрез Ейтан Азулай (24’), а малко преди почивката Ейтай Хазут (43’) изравни от дузпа. Така изглеждаше, че двата тима ще се оттеглят при равенство, но дълбоко в добавеното време Ейтан Азулай (45’+6’) вкара второ попадение. През второто полувреме пък Гай Меламед (48’, 59’, 79’) реализира хеттрик, а шампионите намалиха чрез Мохамед Канаан (63’). Иначе Стоянов и компания ще могат да се окичат със златен дубъл, ако вдигнат Купата на Израел. Финалът е срещу Макаби (Тел Авив) и предстои на 26-и май (вторник) от 20:30 часа българско време. Йоан Стоянов бе контузен през по-голямата част от сезона и се включи в едва седем срещи за своя тим, като не успя да се разпише в тях.

Андриан Краев също бе титуляр за своя Апоел (Тел Авив) при равенството 1:1 в гостуването на столичния Бейтар (Йерусалим). Краев обаче не успя да изиграе цял мач и бе заменен в 66-ата минута, когато на негово място се появи Роуи Алкукин. Иначе Апоел игра повече от едно полувреме с човек по-малко, след като в 41-вата минута бе изгонен Елявин Барда. И двата гола пък паднаха през втората част, когато Омри Алтман (85’) откри резултата за гостите от дузпа, докато за тима от Йерусалим се разписа Ури Дахан (90’) в изтичащите секунди на редовното време. Бейтар завърши на второто място с 3 точки по-малко от шампиона Апоел (Беер Шева), докато Краев и Апоел (Тел Авив) ще играят в предварителните кръгове на Лигата на конференциите, след като завършиха шампионата на 4-ото място. Това бе първи сезон обратно в елита за състава от Тел Авив, след като прекара известно време във втория ешалон, а привличането на Андриан Краев бе част от инвестицията във възраждането на клуба. Българинът взе участие в 31 шампионатни срещи, където реализира 3 гола и направи още 3 асистенции, като се оформи като един от доста твърдите играчи в Израел със своите 11 картона - 10 жълти и 1 червен. Той взе участие и в 4 срещи от турнира Тото Къп, където обаче не се разписа, но добави към сметката си други 2 жълти картона.