Критиките на феновете накараха Ромеро да размисли и да се завърне за решаващия мач на Тотнъм

  • 24 май 2026 | 14:22
Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро се завърна в Лондон, за да подкрепи отбора в решаващия мач с Евертън от последния кръг на Премиър лийг. "Шпорите" имат нужда от точка, за да си гарантират оцеляването за сметка на Уест Хам.

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

Ромеро получи контузия в коляното още в мача със Съндърланд през април и още тогава стана ясно, че е аут до края на сезона. В началото на седмицата аржентинецът реши да се завърне в родината си, за да подкрепи родния си клуб Белграно във финала на плейофите в аржентинското първенство с Ривър Плейт тази вечер. Феновете на "шпорите" обаче подложиха на унищожителни критики капитана на отбора за това, че не е близо до своите съотборници за решаващите сблъсъци с Челси и Евертън. Това е принудило Ромеро да промени плановете си. В петък той подкрепи Белграно на базата на отбора, но след това се завърна навреме в Лондон, за да бъде близо и до своите съотборници в Тотнъм. Той ясно се постара да покаже това, публикувайки снимки в социалните мрежи от посещението си във фризьорски салон в английската столица.

Ромеро все още е свързван с изходящ трансфер през лятото. Интерес към него проявяват Барселона и Атлетико Мадрид, но Роберто Де Дзерби заяви, че се надява той да остане в Тотнъм.

