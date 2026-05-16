Хюн-Мин Сон повежда Южна Корея към Мондиал 2026, едно име определено ще се отличава в състава на азиатците

Роденият в Германия Йенс Кастроп стана първият футболист с двойно потекло, попаднал в състава на Южна Корея за Световното първенство, след като беше включен в списъка от 26 играчи, съставен от Хонг Мюнг-бо, за предстоящия Мондиал 2026.

Полузащитникът на Борусия (Мьонхенгладбах), чийто баща е германец, а майка му - корейка, игра за Германия в юношеските и младежките си години, но вече записа пет мача за Южна Корея, откакто смени официално националния тим през миналата година.

2026 FIFA 북중미 월드컵에 참가하는 26인을 공개합니다!



Хюн-Мин Сон ще бъде капитан на отбора, а корейците ще разчитат на неговите голове - той е отбелязал 54 за страната си. Двамата други нападатели в състава са Хюн-Гуе У и Гуе-Сон Чхо.

У, който е в отлична форма за турския Бешикташ, има само 6 гола за националния отбор, докато Чхо е вкарал 10 пъти за страната си. В състава са още халфът на Пари Сен Жермен Канг-Ин Ли и защитникът на Байерн (Мюнхен) Мин-Жае Ким.

Халфът Хван Ин-Бом ще има шанс да добави още към 71-те си мача на турнира в САЩ, Канада и Мексико през юни и юли, въпреки че се бори с контузия на глезена от март в нидерландския си клуб Фейенорд.

„Той не е играл много напоследък, така че не бих казал, че остротата в играта му се е възстановила напълно. Очакваме да повишим тази острота двата мача, които имаме, след като отидем в Съединените щати“, коментира Мюн-Бо Хон на пресконференция по-рано днес в Сеул.

Корейците са планирали контроли срещу Тринидад и Тобаго и Ел Салвадор в Юта преди 11-ото си поредно участие на Мондиал. Азиатците са в група "А" на Световното, където са още Чехия, един от домакините Мексико и Южна Африка

Съставът на Южна Корея :

Вратари: Сюн-Гу Ким, Бом-Кън Сун, Хюн-У Джо

Защитници: Мин-Хван Ким, Мин-Жае Ким, Тае-хюн Ким, Джин-соп Парк, Юн-У Сол, Йенс Кастроп, Ки-Хуок Ли, Тае-Сок Ли, Хан-Бом Ли, И-Мин Чхо

Полузащитници: Джин-Гу Ким, Джун-Хо Ба, Сюн-Хо Паик, Хюн-Джун Ян, Джи-Сун Ом, Кан-Ин Ли, Дон-Гюн Ли, Дже-Сун Ли, Ин-Бом Хван, Хе-Чхан Хван

Нападатели: Хюн-Мин Сон, Хюн-гуе У, Гуе-Сон Чхо.