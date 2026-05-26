Президентът на БФБ Георги Глушков награди легендата Петко Маринов за приноса му към играта

Президентът на БФБаскетбол Георги Глушков награди със златна топка за приноса му към развитието на българския баскетбол легендата Петко Маринов. Това се случи преди първия мач от финалната серия в Sesame Национална баскетболна лига, провел се в “Арена Ботевград”, между Балкан и Локомотив Пловдив.
Една от най-обичаните и уважавани личности в българския баскетбол, Петко Маринов оставя ярка следа както на терена, така и край страничната линия. Роден в Бургас на 11 юни 1949 г., започва състезателната си кариера в местния Ботев, преди да облече екипите на Академик София и ЦСКА. С двата столични клуба печели общо четири шампионски титли, а с „армейците“ добавя и пет национални купи. Участва и в два полуфинала на европейските клубни турнири.
След края на активната си кариера се утвърждава като един от най-успешните български треньори. Начело на ЦСКА извежда отбора до три шампионски титли и четири купи на България, а с Компакт Димитровград също стига до върха в шампионата. Успехите му продължават и с мъжкия тим на Лукойл Академик, с който печели титла, две купи на страната и триумфира в турнира на Южната конференция на ФИБА Европа.
По-късно се завръща в родния Бургас, където поема женския състав на Нефтохимик. Под негово ръководство отборът доминира в българския баскетбол с пет шампионски титли и три национални купи. В кариерата си е бил и селекционер на мъжкия национален отбор на България.
Снимка: Sesame НБЛ