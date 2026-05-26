Президентът на БФБ Георги Глушков награди легендата Петко Маринов за приноса му към играта

  • 26 май 2026 | 11:01
Президентът на БФБаскетбол Георги Глушков награди със златна топка за приноса му към развитието на българския баскетбол легендата Петко Маринов. Това се случи преди първия мач от финалната серия в Sesame Национална баскетболна лига, провел се в “Арена Ботевград”, между Балкан и Локомотив Пловдив.

Една от най-обичаните и уважавани личности в българския баскетбол, Петко Маринов оставя ярка следа както на терена, така и край страничната линия. Роден в Бургас на 11 юни 1949 г., започва състезателната си кариера в местния Ботев, преди да облече екипите на Академик София и ЦСКА. С двата столични клуба печели общо четири шампионски титли, а с „армейците“ добавя и пет национални купи. Участва и в два полуфинала на европейските клубни турнири.

След края на активната си кариера се утвърждава като един от най-успешните български треньори. Начело на ЦСКА извежда отбора до три шампионски титли и четири купи на България, а с Компакт Димитровград също стига до върха в шампионата. Успехите му продължават и с мъжкия тим на Лукойл Академик, с който печели титла, две купи на страната и триумфира в турнира на Южната конференция на ФИБА Европа.

По-късно се завръща в родния Бургас, където поема женския състав на Нефтохимик. Под негово ръководство отборът доминира в българския баскетбол с пет шампионски титли и три национални купи. В кариерата си е бил и селекционер на мъжкия национален отбор на България.

Снимка: Sesame НБЛ

