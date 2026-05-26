  Женският национален отбор на България заминава на лагер в Самоков

Женският национален отбор на България заминава на лагер в Самоков

Женският национален отбор на България заминава на лагер в Самоков

Между 1 и 12 юни женският национален отбор на България заминава на лагер в Самоков, който ще бъде подготовка за последния международен турнир, в който дамите ще се включат. На 13 юни ще срещнат отбора на Дания, а на 14 юни играят срещу Гърция.

Отборът ще бъде в състав: Карина Константинова, Гергана Иванова, Илияна Георгиева, Борислава Христова, Преслава Колева, Ивана Бонева, Стефани Костович, Борислава Денчева, Валя Алексиева, Яна Карамфилова, Радостина Христова и Виолета Григорова.

Щабът на отбора включва още – старши треньорът Таня Гатева, помощник треньорите Матеа Тавич, Мануел Марков и Димитрис Пападополус. Физиотерапевтите Симеон Миланов и Георги Шаламанов, както и мениджърът на отбора – Тодор Колев.

След тези срещи предстои почивка през летните месеци, а след тях е вторият етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027 за жени. Националният отбор на България ще се изправи срещу Испания, Чехия и Хърватия.

