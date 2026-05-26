Нов баскетболен кош падна по време на игра

Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в софийския квартал "Лагера", в района на парк "Гъбите". За това сигнализираха от Сдружение “Лагера” във Фейсбук.

По време на инцидента на спортната площадка е имало деца, но за щастие няма пострадали.

Спортното съоръжение е било изградено преди около месец. От снимките се вижда, че кошът е бил закрепен единствено с болтове.

“Кой ще поеме отговорност за това?”, попитаха от Сдружение “Лагера” и дори поискаха оставката на кмета на район “Красно село” Цвета Николаева.

“Дълго време чакахме децата ни и младежите в района да имат по-добро място за спорт. Обещаха обновено баскетболно игрище. Това, което получихме обаче, е абсолютна подигравка с безопасността на всички, които искат да играят.

Сдружение "Лагера" направи всичко възможно игрището да стане безопасно и проведохме множество срещи с районната администрация, която е възложител на проекта. Настоявахме да се запазят старите кошове, обърнахме внимание на фундаментите под старите кошове - да се заснемат, да се види къде точно ще са преди да се сложи новия асфалт, ако трябва да се направят нови фундаменти, настоявахме да сложат "чупещи" се рингове. Не ни послушаха за нито едно от тези неща.

Настояваме за незабавна оставка на Цвета Николаева, кмет на район „Красно село“ и на Сотир Иванов, зам.кмет на район "Красно село" по строителството.

Настояваме и за ясен план кой, как и кога ще направи игрището както трябва да бъде - безопасно за всички.

Няма да търпим някой да застрашава здравето и живота на нашите деца”, добавиха представители на сдружението.

Кметът на район "Красно село" Цвета Николаева реагира с официално изявление, в което обясни, че обектът все още не е приет от администрацията именно заради установени забележки по качеството.

"За щастие няма пострадали. Обектът все още не е приет от администрацията именно поради установени забележки по изпълнението. В първия работен ден ще бъде извършена незабавна проверка и обезопасяване на съоръжението. Безопасността на децата и гражданите е най-важна и няма да бъде допуснат компромис с качеството на изпълнението!", категорична бе Николаева.

Според гражданите обаче е абсолютно недопустимо ново игрище да бъде оставено със свободен достъп за деца, преди да е напълно безопасно и официално прието от общината.