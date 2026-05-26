Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Нов баскетболен кош падна по време на игра

Нов баскетболен кош падна по време на игра

  • 26 май 2026 | 09:01
  • 624
  • 2
Нов баскетболен кош падна по време на игра

Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в софийския квартал "Лагера", в района на парк "Гъбите". За това сигнализираха от Сдружение “Лагера” във Фейсбук.

По време на инцидента на спортната площадка е имало деца, но за щастие няма пострадали.

Спортното съоръжение е било изградено преди около месец. От снимките се вижда, че кошът е бил закрепен единствено с болтове.

“Кой ще поеме отговорност за това?”, попитаха от Сдружение “Лагера” и дори поискаха оставката на кмета на район “Красно село” Цвета Николаева.

“Дълго време чакахме децата ни и младежите в района да имат по-добро място за спорт. Обещаха обновено баскетболно игрище. Това, което получихме обаче, е абсолютна подигравка с безопасността на всички, които искат да играят.

Сдружение "Лагера" направи всичко възможно игрището да стане безопасно и проведохме множество срещи с районната администрация, която е възложител на проекта. Настоявахме да се запазят старите кошове, обърнахме внимание на фундаментите под старите кошове - да се заснемат, да се види къде точно ще са преди да се сложи новия асфалт, ако трябва да се направят нови фундаменти, настоявахме да сложат "чупещи" се рингове. Не ни послушаха за нито едно от тези неща.

Настояваме за незабавна оставка на Цвета Николаева, кмет на район „Красно село“ и на Сотир Иванов, зам.кмет на район "Красно село" по строителството.

Настояваме и за ясен план кой, как и кога ще направи игрището както трябва да бъде - безопасно за всички.

Няма да търпим някой да застрашава здравето и живота на нашите деца”, добавиха представители на сдружението.

Кметът на район "Красно село" Цвета Николаева реагира с официално изявление, в което обясни, че обектът все още не е приет от администрацията именно заради установени забележки по качеството.

"За щастие няма пострадали. Обектът все още не е приет от администрацията именно поради установени забележки по изпълнението. В първия работен ден ще бъде извършена незабавна проверка и обезопасяване на съоръжението. Безопасността на децата и гражданите е най-важна и няма да бъде допуснат компромис с качеството на изпълнението!", категорична бе Николаева.

Според гражданите обаче е абсолютно недопустимо ново игрище да бъде оставено със свободен достъп за деца, преди да е напълно безопасно и официално прието от общината.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист спечели бронза след нов успех над Черно море Тича

Рилски спортист спечели бронза след нов успех над Черно море Тича

  • 25 май 2026 | 22:17
  • 4031
  • 14
Балкан поведе на Локомотив Пд в битката за златото

Балкан поведе на Локомотив Пд в битката за златото

  • 25 май 2026 | 21:18
  • 16132
  • 8
Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

  • 25 май 2026 | 19:09
  • 6885
  • 2
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 21977
  • 25
Уембаняма поведе Сан Антонио към успеха в мач №4 от финала на Запад

Уембаняма поведе Сан Антонио към успеха в мач №4 от финала на Запад

  • 25 май 2026 | 07:32
  • 3520
  • 0
Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

  • 25 май 2026 | 02:20
  • 2076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 2424
  • 0
Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

  • 26 май 2026 | 10:06
  • 1051
  • 1
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 796
  • 0
Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 21814
  • 60
Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 19954
  • 66
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 18266
  • 13