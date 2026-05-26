Васил Евтимов: Не искам хората да си мислят, че това е лош сезон за нас, спечелихме два трофея

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов е доволен от своя отбор, въпреки загубата от Рилски спортист в битката за бронзовите медали в Sesame НБЛ. В неделя варненци отстъпиха с 93:100 във втория мач от серията и така загубиха серията с 0-2.

“Според мен в първото полувреме, първите 25 минути бяхме малко меки. На нас много лошо шега ни изигра ни изигра мача, първите два мача на полуфиналите, в които можехме да се поздравим с победа, но там загубихме и двата мача и мисля, че чисто психически в главата много, много се изтощиха момчетата. Появиха се и две контузии, които също не помогнаха на ротацията, но това е баскетболът. Аз съм доволен, че последния мач пред нашите фенове успяхме да им покажем, че искаме да спечелим мача.

Но днес Рилски спортист бяха по-добри от нас, ако си бяхме вкарали фауловете последната част може би щеше да е още по-интересен мачът. Те си вкараха техните, ние си изпуснахме нашите, но това е. Това е баскетболът. Искам да ги поздравя за третото място, защото все пак това е единственото нещо, което Рилски спортист спечели тази година. Не искам хората да си мислят, че това е лош сезон за нас. Напротив, имаше много позитивни неща.

Успяхме да спечелим два от трите трофея. Само ще ви кажа, че отборът, който загуби финала, няма нищо да спечели той тази година. Така че единствените отбори, които ще спечелят нещо са този, който ще стане шампион и Черно море Тича, който спечели и двете купи.

Аз съм благодарен на феновете, които останаха до край, въпреки че не бяха много. Те останаха докрай и подкрепиха отбора. Тогава се появява истинският характер на фена, когато отборът не е добре, но те бяха тук и продължаваха да ни подкрепят. Хората, които тръгнаха на полувреме, те много добре знаят кои са. Да им кажа, че това беше страшно некоректно и поради тази причина бях още по-мотивиран да спечелим този мач, защото аз видях, те много добре знаят кои са хората, които напуснаха мача. Не е окей за един отбор това да става така, но аз го видях, ще си го запазя за мен. Но пак казвам хората, които останаха докрай и дойдоха да ни поздравят след мача, това са истинските фенове на Варна. От сърце съм им благодарен.

Искам да знаят, че сме дали възможно всичко от себе си, въпреки че някои ще кажат, че не изглеждаше по този начин. Трябва да разберат те, че някои от моите играчи за първи път играят в плейофи, така че този опит се трупа. Тази година те не успяха да бъдат победители, но мисля, че израснаха като играчи. Според мен това е най-важното. Догодина и по-догодина, като стигнат пак плейофите, аз ще им кажа сега и в съблекалнята, нека си спомнят тези моменти, да не правят същите грешки, а тези моменти, в които загубихме, да ги правят още по-силни. Така че приключихме сезона.

Искам само да кажа, че нашият сезон, въпреки че ставаме четвърти, без медал, аз мисля, че направихме доста хубави неща този сезон. Няма яснота за бъдещето си в отбора. Моят договор изтича след шест дена точно. Не мога да ви кажа дали ще съм тук или не. Просто трябва да седнем, да разговаряме, да видим какво искат да направим и така. Аз съм благодарен на Варна, че ме повярваха последните две години. Искам да знаят хората и ръководството, че винаги съм давал всичко от себе си. Зарадвал съм ги с три трофея за две години, един финал. Да, тази година беше накрая беше най-лошото, но и тези моменти ги има в спорта“.