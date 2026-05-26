Любомир Киров: Доволен съм от моите момчета, че показаха характер

Треньорът на Рилски спортист Любомир Киров бе много емоционален след втория успех над отбора на Черно море Тича и спечелването на бронзовите медали в Sesame НБЛ.

“Благодаря ви. Няма как да съм емоционален, това е мач за третото място. Първо искам да поздравя отбора на Варна. Направиха супер сезон, спечелиха Суперкупата и Купата. Малко не им достигна, за да играят финал, на нас малко повече. Миналата година играхме финал, тази година за трето място. Това е баскетболът, затова е интересен спортът.

Доволен съм от моите момчета, че показаха характер. В тежък момент след отпадането от Локомотив да се вдигнем, да играем срещу добър отбор и да спечелим и тук, във Варна. Много малко отбори са печелили тук, особено в тази зала. Щастлив съм за успеха. Разбира се, на Рилски не му отива трето място, но не може всеки сезон да бъдеш на върха. Но пак казвам, доволен съм от момчетата и отношението, което показаха и се радвам, че завършихме позитивно.

Случилото се е следствие от някои неща. През сезона направихме някои грешки. Аз като треньор и ние като клуб, чисто селекционни, които с времето се отразиха. Така се получи, че загубихме чужденец, не успяхме да вземем нов. Дадохме шанс на млади момчета, като Христо Бъчков и Краси Петров, да играят, да израснат много и той се благодари този шанс, но някой път това не е достатъчно. Така че отпадането на Рилски на полуфинал е плод на нещата, които се случиха преди това.

Вече за мачовете с Локомотив може да говорим много, но сега не е моментът. Но като цяло това беше. Аз мисля, че сезонът не беше лош, но не беше и това, което се очакваше от нашия отбор. Изключително оспорван сезон. Със сигурност може да се очаква повече баскетбол като качество, но аз съм сигурен, че отборите, виждате всяка година надграждат. Ботев Враца, страхотен отбор, млади момчета. Локомотив. Надявам се да излизат още отбори и нивото на лигата се вдига и по този начин и интересът, и по този начин да правим млади играчи и да имаме добър национален отбор. Но надявам се следващата година да бъде още по-силна лигата и още по-оспорвана. И нека най-добрият отбор да спечели“, заяви Любомир Киров.

