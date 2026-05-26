Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любомир Киров: Доволен съм от моите момчета, че показаха характер

Любомир Киров: Доволен съм от моите момчета, че показаха характер

  • 26 май 2026 | 08:49
  • 292
  • 0
Любомир Киров: Доволен съм от моите момчета, че показаха характер

Треньорът на Рилски спортист Любомир Киров бе много емоционален след втория успех над отбора на Черно море Тича и спечелването на бронзовите медали в Sesame НБЛ.

“Благодаря ви. Няма как да съм емоционален, това е мач за третото място. Първо искам да поздравя отбора на Варна. Направиха супер сезон, спечелиха Суперкупата и Купата. Малко не им достигна, за да играят финал, на нас малко повече. Миналата година играхме финал, тази година за трето място. Това е баскетболът, затова е интересен спортът.

Доволен съм от моите момчета, че показаха характер. В тежък момент след отпадането от Локомотив да се вдигнем, да играем срещу добър отбор и да спечелим и тук, във Варна. Много малко отбори са печелили тук, особено в тази зала. Щастлив съм за успеха. Разбира се, на Рилски не му отива трето място, но не може всеки сезон да бъдеш на върха. Но пак казвам, доволен съм от момчетата и отношението, което показаха и се радвам, че завършихме позитивно.

Случилото се е следствие от някои неща. През сезона направихме някои грешки. Аз като треньор и ние като клуб, чисто селекционни, които с времето се отразиха. Така се получи, че загубихме чужденец, не успяхме да вземем нов. Дадохме шанс на млади момчета, като Христо Бъчков и Краси Петров, да играят, да израснат много и той се благодари този шанс, но някой път това не е достатъчно. Така че отпадането на Рилски на полуфинал е плод на нещата, които се случиха преди това.

Вече за мачовете с Локомотив може да говорим много, но сега не е моментът. Но като цяло това беше. Аз мисля, че сезонът не беше лош, но не беше и това, което се очакваше от нашия отбор. Изключително оспорван сезон. Със сигурност може да се очаква повече баскетбол като качество, но аз съм сигурен, че отборите, виждате всяка година надграждат. Ботев Враца, страхотен отбор, млади момчета. Локомотив. Надявам се да излизат още отбори и нивото на лигата се вдига и по този начин и интересът, и по този начин да правим млади играчи и да имаме добър национален отбор. Но надявам се следващата година да бъде още по-силна лигата и още по-оспорвана. И нека най-добрият отбор да спечели“, заяви Любомир Киров.

Васил Евтимов: Не искам хората да си мислят, че това е лош сезон за нас
Васил Евтимов: Не искам хората да си мислят, че това е лош сезон за нас
Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист спечели бронза след нов успех над Черно море Тича

Рилски спортист спечели бронза след нов успех над Черно море Тича

  • 25 май 2026 | 22:17
  • 4030
  • 14
Балкан поведе на Локомотив Пд в битката за златото

Балкан поведе на Локомотив Пд в битката за златото

  • 25 май 2026 | 21:18
  • 16131
  • 8
Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

  • 25 май 2026 | 19:09
  • 6885
  • 2
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 21977
  • 25
Уембаняма поведе Сан Антонио към успеха в мач №4 от финала на Запад

Уембаняма поведе Сан Антонио към успеха в мач №4 от финала на Запад

  • 25 май 2026 | 07:32
  • 3520
  • 0
Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

  • 25 май 2026 | 02:20
  • 2076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 2412
  • 0
Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

  • 26 май 2026 | 10:06
  • 1042
  • 1
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 795
  • 0
Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 21810
  • 60
Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 19950
  • 66
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 18263
  • 13