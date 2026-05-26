Джейлън Брънсън е MVP на финалите на Източната конференция на НБА

Джейлън Брънсън от Ню Йорк Никс спечели наградата за най-добър играч във финалите на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) на името на Лари Бърд.

Гардът на нюйоркчани оправда решението да му бъде връчен дългосрочен договор преди четири години, след като се оказа ключов за класирането на тима за сблъсъка за трофея в НБА за пръв път от 1999 година.

Ню Йорк Никс отвя Кливланд и ще играе на финал в НБА за пръв път от 1999 г.

Брънсън постигна средни показатели от 25,5 точки и 7,8 асистенции в четирите мача срещу Кливланд Кавалиърс, спечелвайки трофея „Лари Бърд“ за най-полезен играч в серията. В последния четвърти двубой 29-годишният гард вкара 15 точки и направи 5 асистенции, а Никс спечелиха убедително със 130:93.

„Чест е да бъда тук в този град и този клуб. Не бих го заменил за нищо на света. Все още пишем своята история, но ми харесва пътят, по който вървим в момента“, заяви Джейлън Брънсън, цитиран от АП.

Привличането на американеца през 2022 година от Далас Маверикс първоначално породи съмнения, след като подписа четиригодишен договор на стойност 104 милиона долара. Брънсън обаче опроверга критиците, когато още в първия си сезон имаше средно по 24 точки на двубой, а впоследствие беше избран три пъти за Мача на звездите на НБА.