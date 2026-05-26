Невен Венков за мача в Разград

Лудогорец III (Разград) надигра у дома Черноломец (Попово) с 3:1. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Невен Венков, старши треньор на гостите коментира пред клубни сайт.

„Загубихме, но аз съм доволен от представянето на моя отбор. През първото полувреме се представихме много добре, поведохме още в началото, пропуснахме и още шансове, като междувременно не допуснахме опасности пред нашата врата. През второто полувреме отпаднахме физически. Споделял съм и преди за този наш проблем – имаме много класа, но липсата на тренировки оказва голямо влияние. Именно това беше причината да допуснем обрат и да загубим, но за това допринесе и отлично подготвеният отбор на домакините. Въпреки загубата поздравявам момчетата, защото видях, че дадоха всичко от себе си, а това е много важно за мен. Имаше хора, които буквално едва се добраха до съблекалнята от умора и схващания“.