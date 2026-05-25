Николай Жечев: Благодаря на футболистите за сериозното отношение

Едноименният тим на Ямбол надигра СФК Раковски на стадиона му с 5:2. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Хубавото е, че вкарахме доста попадения, а създадохме и много повече голови положения, които можехме да реализираме. Благодаря на футболистите, че и в този двубой, който е в края на сезона, подходиха с нужната отговорност, дисциплина и агресия. Благодаря и на домакините, които бяха създали прекрасни условия за провеждане на мача. Моето мнение е, че отборът на ФК Раковски не заслужаваше да изпадне. Клубът разполага с чудесна база, хубав терен, а доколкото съм запознат – и с добра детско-юношеска школа. Пожелавам им бързо завръщане в Югоизточната Трета лига. За нас остава още един двубой, който ще изиграем срещу Спартак (Пловдив), и приключваме сезона. След това вече ще правим планове за лятна подготовка и целите на тима за следващия сезон“.