Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев: Благодаря на футболистите за сериозното отношение

Николай Жечев: Благодаря на футболистите за сериозното отношение

  • 25 май 2026 | 16:23
  • 499
  • 0
Николай Жечев: Благодаря на футболистите за сериозното отношение

Едноименният тим на Ямбол надигра СФК Раковски на стадиона му с 5:2. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол бие в Раковски
ФК Ямбол бие в Раковски

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Хубавото е, че вкарахме доста попадения, а създадохме и много повече голови положения, които можехме да реализираме. Благодаря на футболистите, че и в този двубой, който е в края на сезона, подходиха с нужната отговорност, дисциплина и агресия. Благодаря и на домакините, които бяха създали прекрасни условия за провеждане на мача. Моето мнение е, че отборът на ФК Раковски не заслужаваше да изпадне. Клубът разполага с чудесна база, хубав терен, а доколкото съм запознат – и с добра детско-юношеска школа. Пожелавам им бързо завръщане в Югоизточната Трета лига. За нас остава още един двубой, който ще изиграем срещу Спартак (Пловдив), и приключваме сезона. След това вече ще правим планове за лятна подготовка и целите на тима за следващия сезон“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец обяви мерките за сигурност преди двубоя с ЦСКА

Лудогорец обяви мерките за сигурност преди двубоя с ЦСКА

  • 25 май 2026 | 10:54
  • 1677
  • 0
Тодор Янчев обяви състава на младежите за контролата със Северна Македония - Левски и ЦСКА с по един представител

Тодор Янчев обяви състава на младежите за контролата със Северна Македония - Левски и ЦСКА с по един представител

  • 25 май 2026 | 10:46
  • 1816
  • 4
Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка

Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка

  • 25 май 2026 | 10:33
  • 2148
  • 3
Още звезди от Висшата лига ще играят на "Лазур" в "Мача на Надеждата"

Още звезди от Висшата лига ще играят на "Лазур" в "Мача на Надеждата"

  • 25 май 2026 | 10:24
  • 8489
  • 6
Хьогмо няма да води Лудогорец срещу ЦСКА?

Хьогмо няма да води Лудогорец срещу ЦСКА?

  • 25 май 2026 | 09:35
  • 3104
  • 4
Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 20373
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

  • 25 май 2026 | 15:41
  • 8031
  • 22
11-те на Локомотив и Ботев

11-те на Локомотив и Ботев

  • 25 май 2026 | 16:41
  • 1976
  • 1
11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

  • 25 май 2026 | 16:47
  • 986
  • 0
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 18064
  • 24
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 18558
  • 23
Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 15183
  • 25