Дузпа в последните секунди спаси ФК Ямбол в Хасково

2:2 приключиха ОФК Хасково и гостуващия му ФК Ямбол. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Ямболският тим владееше инициативата в мача. На два пъти обаче се оказаха догонващ в резултата. Измъкна точката в последните секунди на двубоя. Костадин Пеев даде преднина на домакините още след началните 180 секунди. Скоро обаче Янаки Панайотов изравни. Тейнур Марем вкара от дузпа за хасковския състав в средата на първото полувреме. Оставаха секунди до края на срещата, когато съдията отсъди 11-метров удар и за Ямбол. Иван Тошев я реализира и фиксира хикса.