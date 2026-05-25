  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Априлия най-накрая си намери главен спонсор

  • 25 май 2026 | 12:06
Отборът на Априлия в MotoGP най-накрая си намери главен спонсор, съобщава motorsport.com, а това е производителят на енергийни напитки Monster Energy.

Споразумението между двете страни ще влезе в сила още от предстоящата този уикенд Гран При на Италия на „Муджело“, а сделката е до края на настоящия сезон. В нея има клауза за удължаването ѝ и след края на кампанията, чието активиране е практически гарантирано, тъй като се очаква догодина за Априлия да карат Марко Бедзеки и Франческо Баная, които са спонсорирани лично от Monster Energy.

Априлия започна сезон 2026 много силно, след като спечели четири от първите шест състезания. Бедзеки триумфира в откриващите три старта в Тайланд, Бразилия и САЩ, а неговият съотборник Хорхе Мартин спечели в Льо Ман. Преди домашния кръг на Априлия този уикенд Бедзеки е лидер в генералното класиране с актив от 142 точки и аванс от 15 пред Мартин.

Не е ясно как партньорството между Априлия и Monster Energy ще се отрази на отношенията между производителя на енергийни напитки и Ямаха. Както е известно Monster Energy е главен спонсор на заводския тим на японците от 2019 година насам, а договорът между двете страни е до края на сезона.

Снимки: Gettyimages

