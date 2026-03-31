Асен Митков: Ще бъде много тежко!

Халфът на младежкия национален отбор на България (U21) Асен Митков сподели първите си впечатления след равенството 0:0 срещу Азербайджан в квалификационен двубой за класиране на Европейското първенство.

"Един гол не бе достатъчен, в последните минути не ни достигна малко късмет и класа. През първото полувреме бяхме малко припрени, но през второто полувреме смятам, че изиграхме добър мач, заслужавахме победата.



Балов и Коко Илиев, както и Теодор Иванов са лидери в отбора, днес ни липсваха, трима се разболяха, това също си оказа влияние.

Ще бъде много тежко, надяваме се да вземем поне два мача от оставащите три, ще се борим докрай. Надявам се, когато сме всички заедно, да направим още по-добри мачове, за да имаме шанс да се класираме", заяви Митков.