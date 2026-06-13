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Люис Хамилтън: Ще има битка в състезанието

  • 13 юни 2026 | 19:03
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Люис Хамилтън ще започне утрешната Гран При на Барселона от втората позиция на стартовата решетка, след като остана на само 0.064 секунди зад бившия си съотборник Джордж Ръсел в битката за полпозишъна на „Каталуния“.

След края на квалификацията седемкратния шампион призна, че е останал донякъде изненадан от представянето си предвид трудностите, които изпитваше от началото на уикенда. За него ситуацията беше допълнително усложнена и от факта, че той пропусна първата тренировка, което му е повлияло повече от обичайното на подготовката.

Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън
Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън

„Чувствам се страхотно да съм тук. Честно, досега уикендът беше много труден. Обикновено съм окей да пропусна първата тренировка, но тук имаше огромно влияние. Във втората тренировка бях с малко над секунда по-бавен и изобщо не се чувствах комфортно. Тези гуми оцеляват само една обиколка, така че имаше само два опит във всяка сесия.

„В третата тренировка аз бях с 4-5 десети назад и се чудих откъде ще намеря тази скорост. Между тренировката и квалификацията аз отидох в моя моторхоум, върнах се и бях първи в Q1, така че знаех, че имам добър баланс и се чувствах комфортно. В Q2 беше малко по-трудно с трафика.

„Пилотите на Мерцедес направиха добри обиколки, поздравления за Джордж, но ние се намираме в добра позиция, за да се борим утре, ще има състезание. През целия уикенд бяхме на четири десети зад тях. Дори с подобренията смятахме, че това е нашата позиция.

„За нас да сме толкова близо, на по-малко от десета, наистина показва колко добра работа свършиха всички, за да имаме тези подобрения на пистата. Трябва да продължим да натискаме и да се развиваме. Надявам се утре да успеем да изцедим малко от тези подобрения и да останем с тези момчета“, каза Хамилтън.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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