  Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Канада

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 01:03
След победата на Андреа Кими Антонели в Гран При на Канада, в която съотборникът му Джордж Ръсел отпадна, Мерцедес премина границата от 200 точки в класиране при конструкторите във Формула 1.

След първите пет кръга за сезон 2026 Сребърните стрели са лидери с 219 пункта и аванс от 72 точки пред Ферари, чиито пилоти Люис Хамилтън и Шарл Леклер завършиха втори и четвърти е Монреал. Действащите двукратни шампиони от Макларън не взеха нито една точка от състезанието на „Жил Вилньов“, но запазват третото си място с изоставане от 113 пункта спрямо Мерцедес.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Канада:

  1. Мерцедес – 219 точки

  2. Ферари – 147

  3. Макларън – 106

  4. Ред Бул – 57

  5. Алпин – 35

  6. Рейсинг Булс – 21

  7. Хаас – 19

  8. Уилямс – 7

  9. Ауди – 2

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

