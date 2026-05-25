След победата на Андреа Кими Антонели в Гран При на Канада, в която съотборникът му Джордж Ръсел отпадна, Мерцедес премина границата от 200 точки в класиране при конструкторите във Формула 1.
След първите пет кръга за сезон 2026 Сребърните стрели са лидери с 219 пункта и аванс от 72 точки пред Ферари, чиито пилоти Люис Хамилтън и Шарл Леклер завършиха втори и четвърти е Монреал. Действащите двукратни шампиони от Макларън не взеха нито една точка от състезанието на „Жил Вилньов“, но запазват третото си място с изоставане от 113 пункта спрямо Мерцедес.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Канада:
Мерцедес – 219 точки
Ферари – 147
Макларън – 106
Ред Бул – 57
Алпин – 35
Рейсинг Булс – 21
Хаас – 19
Уилямс – 7
Ауди – 2
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
