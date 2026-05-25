Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Канада

След победата на Андреа Кими Антонели в Гран При на Канада, в която съотборникът му Джордж Ръсел отпадна, Мерцедес премина границата от 200 точки в класиране при конструкторите във Формула 1.

Kimi wins the Canadian Grand Prix - his fourth victory in a row 🇨🇦 🏆 pic.twitter.com/J0Sz8qg9Hx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 24, 2026

След първите пет кръга за сезон 2026 Сребърните стрели са лидери с 219 пункта и аванс от 72 точки пред Ферари, чиито пилоти Люис Хамилтън и Шарл Леклер завършиха втори и четвърти е Монреал. Действащите двукратни шампиони от Макларън не взеха нито една точка от състезанието на „Жил Вилньов“, но запазват третото си място с изоставане от 113 пункта спрямо Мерцедес.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Канада:

Мерцедес – 219 точки Ферари – 147 Макларън – 106 Ред Бул – 57 Алпин – 35 Рейсинг Булс – 21 Хаас – 19 Уилямс – 7 Ауди – 2 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

