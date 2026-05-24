Ланс Строл стартира домашното си състезание от бокса

  • 24 май 2026 | 20:44
Ланс Строл ще трябва да започне домашната си Гран При на Канада от края на алеята пред боксовете заради наказание, което пилотът на Астън Мартин получи часове преди старта.

Причината за тази санкция на канадеца е фактът, че неговите механици смениха компоненти (батерия и контролна електроника) в задвижващата система на автомобила му без одобрението на ФИА. Това се води пряко нарушение на правилата за закрития парк и автоматично води до старт от бокса. Отделно от това настройките на колата на Строл също са били променени, което също е нарушение на правилата за закрития парк.

За Строл обаче загубата не е голяма, тъй като той така или иначе щеше да стартира от дъното на стартовата решетка. Канадецът завърши квалификацията 21-ви и практически губи едно място. Печеливш в случая е Валтери Ботас от Кадилак, който се изкачва с една позиция напред от последното място, което оригинално трябваше да заеме на старта.

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Състезанието за Гран При на Канада, пети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 23:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Снимки: Gettyimages

