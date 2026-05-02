Волов Шумен 2007 се справи с Олимпик (Варна)

Волов Шумен 2007 се налижи с 2:0 над гостуващия му Олимпик (Варна). Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят започна с едноминутно мълчание в памет на Васко Боев, бивш футболист на варненския Спартак. В негова памет двата отбора играха с черни ленти. В 13-ата минута, мачът беше спрян в 13-ата минута и последваха аплодисменти за Боев. Иначе, заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Румен Николов осигури успеха с двете си попадения. Златин Боянов центрира и Николов вкара в 38-ата минута. Той стори същото и след подаване на Димитър Игнатовски.