Илиян Станчев: Никога не сме избягвали двубоите със силните

В неделя, Черноломец (Попово) ще играе в Разград с Лудогорец III. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу може би най-натренирания отбор в групата. Наясно сме, че ни очакват тежки минути в Разград. Никога обаче не сме избягвали двубоите със силните съперници. Предимството ни е в опита. Уверени сме във възможностите си. Знаем, че когато го демонстрираме е много тежко на противника. Очаквам надиграване, хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.