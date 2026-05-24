Виктория Томова мина с едно място напред в световната ранглиста

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на УТА.

31-годишната софиянка е 160-ва с 475 точки, след като записа победа и загуба в квалификациите на "Ролан Гарос".

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

Елизара Янева, която направи дебюта си в пресявките на френския турнир от Големия шлем, е втора ракета на страната. Тя заема 224-о място с 323 точки.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води в класирането на сингъл с 9960 точки, а при двойките първа е Катержина Синиакова (Чехия) с 8930 точки.

Виктория Томова на корта в Париж и днес

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages