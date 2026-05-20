Виктория Томова на корта в Париж и днес

Виктория Томова ще излезе на корта и днес в опит да направи нова крачка към основната схема на Откритото първенство на Франция по тенис. Във вторник първата ракета на България записа драматична победа на старта на квалификациите в Париж срещу шампионката от WTA 125 турнира в Мадрид Ирене Бурийо Ескориуела (№222 в света) с 6:2, 4:6, 6:4 след 2 часа и 20 минути игра.

Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

Във втория кръг на пресявките 31-годишната Томова ще се изправи срещу 22-годишната Полина Кудерметова, която е родена в Москва, но от декември миналата година се състезава за Узбекистан. Двете ще закрият програмата на корт №4, която започва в 11:00 часа наше време.

Полина Кудерметова понастоящем заема 125-а позиция в ранглистата на WTA, а върховото й класиране е №54 от 14 април 2025 г. Най-големият успех в кариерата й до момента също е от миналия сезон - тя игра финал на WTA 500 в Бризбън (Австралия), в който дори взе сет на №1 в света Арина Сабаленка - 6:4, 3:6, 2:6. Тогава Кудерметова тръгна от квалификациите, а в основната схема постигна победи над още две от поставените - Людмила Самсонова и Даря Касаткина. Тази година тя достигна още до финалите на WTA 125 турнирите в Канбера (Австралия) и Оейраш (Португалия)

Предстоящият сблъсък ще бъде под №2 в съперничеството между Виктория Томова и Полина Кудерметова. Тенисистката от Узбекистан спечели с 6:4, 6:1 първата им среща, която бе в последния кръг на квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан (Китай)