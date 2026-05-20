Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктория Томова на корта в Париж и днес

Виктория Томова на корта в Париж и днес

  • 20 май 2026 | 09:03
  • 456
  • 0
Виктория Томова на корта в Париж и днес

Виктория Томова ще излезе на корта и днес в опит да направи нова крачка към основната схема на Откритото първенство на Франция по тенис. Във вторник първата ракета на България записа драматична победа на старта на квалификациите в Париж срещу шампионката от WTA 125 турнира в Мадрид Ирене Бурийо Ескориуела (№222 в света) с 6:2, 4:6, 6:4 след 2 часа и 20 минути игра.

Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"
Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

Във втория кръг на пресявките 31-годишната Томова ще се изправи срещу 22-годишната Полина Кудерметова, която е родена в Москва, но от декември миналата година се състезава за Узбекистан. Двете ще закрият програмата на корт №4, която започва в 11:00 часа наше време.

Полина Кудерметова понастоящем заема 125-а позиция в ранглистата на WTA, а върховото й класиране е №54 от 14 април 2025 г. Най-големият успех в кариерата й до момента също е от миналия сезон - тя игра финал на WTA 500 в Бризбън (Австралия), в който дори взе сет на №1 в света Арина Сабаленка - 6:4, 3:6, 2:6. Тогава Кудерметова тръгна от квалификациите, а в основната схема постигна победи над още две от поставените - Людмила Самсонова и Даря Касаткина. Тази година тя достигна още до финалите на WTA 125 турнирите в Канбера (Австралия) и Оейраш (Португалия)

Предстоящият сблъсък ще бъде под №2 в съперничеството между Виктория Томова и Полина Кудерметова. Тенисистката от Узбекистан спечели с 6:4, 6:1 първата им среща, която бе в последния кръг на квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан (Китай)

Следвай ни:

Още от Тенис

Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 23:30
  • 3791
  • 5
Иван Иванов загуби още в първия кръг на Чалънджър в Италия

Иван Иванов загуби още в първия кръг на Чалънджър в Италия

  • 19 май 2026 | 21:37
  • 1470
  • 0
Рууд почна с победа в Женева и се надява да спази традицията

Рууд почна с победа в Женева и се надява да спази традицията

  • 19 май 2026 | 20:00
  • 944
  • 0
Карлос Алкарас пропуска и "Уимбълдън"

Карлос Алкарас пропуска и "Уимбълдън"

  • 19 май 2026 | 18:10
  • 9133
  • 1
Димитър Кузманов разби испанец на "Чалънджър 75" в Истанбул

Димитър Кузманов разби испанец на "Чалънджър 75" в Истанбул

  • 19 май 2026 | 16:47
  • 755
  • 0
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 59573
  • 163
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 12183
  • 76
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 56018
  • 215
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 1770
  • 5
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 5992
  • 0
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 11553
  • 6
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 36326
  • 12