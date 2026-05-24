Пореден проблем за Ювентус преди градското дерби

Нападателят на Ювентус Душан Влахович е поредният играч на тима с физически проблеми преди днешното дерби срещу Торино, което може да се окаже ключово за „бианконерите“ в стремежа им да се класират за Шампионската лига.

Както е известно, аут за важния мач са Бремер, Кефрен Тюрам и Кенан Йълдъз. По време на вчерашната тренировка Влахович е изпитал лека болка в адукторите. Това означава, че тази вечер той най-вероятно ще остане на пейката на Ювентус. Именно сръбският национал отбеляза единствените два гола на „Старата госпожа“ в последните четири мача на отбора: за ремито 1:1 с Верона и за успеха с 1:0 над Лече.

Ако Влахович наистина не е готов за титуляр довечера, до атаката на Юве ще бъде водена от Джонатан Дейвид.

