  Пореден проблем за Ювентус преди градското дерби

Пореден проблем за Ювентус преди градското дерби

  • 24 май 2026 | 16:45
Нападателят на Ювентус Душан Влахович е поредният играч на тима с физически проблеми преди днешното дерби срещу Торино, което може да се окаже ключово за „бианконерите“ в стремежа им да се класират за Шампионската лига.

Както е известно, аут за важния мач са Бремер, Кефрен Тюрам и Кенан Йълдъз. По време на вчерашната тренировка Влахович е изпитал лека болка в адукторите. Това означава, че тази вечер той най-вероятно ще остане на пейката на Ювентус. Именно сръбският национал отбеляза единствените два гола на „Старата госпожа“ в последните четири мача на отбора: за ремито 1:1 с Верона и за успеха с 1:0 над Лече.

Ако Влахович наистина не е готов за титуляр довечера, до атаката на Юве ще бъде водена от Джонатан Дейвид.

Снимки: Gettyimages

Следете на живо всички мачове от последния кръг на Премиър лийг

Манчестър Сити 0:0 Астън Вила

Ливърпул 0:0 Брентфорд, "Анфийлд" се сбогува със Салах и Робъртсън

Кристъл Палас - Арсенал, титлата е на стадиона (съставите)

Аякс се добра до участие в Лигата на конференциите

Треньорът на Волфсбург: Или ще празнуваме, или ще честитим на съперника

Кристъл Палас - Арсенал, титлата е на стадиона (съставите)

Ливърпул 0:0 Брентфорд, "Анфийлд" се сбогува със Салах и Робъртсън

Манчестър Сити 0:0 Астън Вила

Очаквайте на живо: всички мачове от последния кръг на Премиър лийг

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

