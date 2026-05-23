Звездата на Ювентус пропуска дербито на Торино

Ювентус ще трябва да се оправя без Кенан Йълдъз в последния са мач за сезона. Турският национал е с контузия в прасеца и ще пропусне градското дерби с Торино в неделя.

Според “Скай Спорт Италия” Йълдъз ще е извън терените между две и три седмици. Участието на 21-годишния нападател на Световното първенство не е под въпрос.

Antrenmanda baldırında ağrı hisseden Kenan Yıldız, Torino derbisinde forma giyemeyecek. (La Gazzetta)



Vincenzo Montella, Kenan'ın durumunu yakından takip ediyor. pic.twitter.com/2amLTVCnVr — DuFaSports (@dufasports) May 23, 2026

Двубоят с Торино е изключително важен за Ювентус, който в момента е шести в класирането. За да успеят да се класират за Шампионската лига, “бианконерите” трябва да спечелят и да се надяват на грешки на Комо, Рома или Милан. Два от отборите трябва да сбъркат, за да успее тимът на Лучано Спалети да стигне до четвъртото място.