Аякс се добра до участие в Лигата на конференциите

След неособено успешен сезон Аякс все пак успя да се класира за участие в Лигата на конференциите през следващата кампания, след като във финалния плейоф за квота в турнира победи с 4:3 Утрехт след дузпи. Капитанът на отбора Дейви Клаасен откри резултата в 96-ата минута, но Гивай Зехиел изравни в 106-ата. Удари на играчи на Аякс на три пъти срещаха гредите в хода на мача, а и стражът на Утрехт Василиос Баркас направи четири-пет много важни спасявания. При дузпите обаче аяксците бяха безкомпромисни, докато Айер и Ел Каруани пропуснаха за Утрехт. Така грандът от Амстердам все пак постигна целта си.

Ending the season with a win after penalties! ❌❌❌#ajautr pic.twitter.com/dKWmagm0BW — AFC Ajax (@AFCAjax) May 24, 2026

Аякс имаше доста сериозно превъзходство в редовното време, като отправи двойно повече удари от съперника и владееше топката в над 65% от времето, но не успя да стигне до преднина. Особено отчетлива бе доминацията на тима на Оскар Гарсия през втората част. Удар на Бауман с глава бе спасен от Баркас, а в 52-ата минута шут на Мокио срещна гредата. Стражът на Утрехт направи още няколко важни спасявания след изстрели на Бауман и Роса. В края на редовното време и Вегхорст, който се появи като резерва, имаше добра възможност, но не бе точен.

В шестата минута на първото продължение Дейди Клаасен най-сетне даде преднина на Аякс. Годс центрира от фал, топката бе изчистена на пътя на опитния хлаф, който с левия крак я прати в ъгъла.

В 105-ата минута Годс можеше да удвои, но неговият изстрел бе отклонен от Баркас, след което за втори път днес топката срещна една от гредите зад него.

В самото начало на второто продължение Утрехт изненадващо изравни след удар от воле на Гивай Зехиел от границата на наказателното поле.

В 109-ата минута гредата за трети път спря Аякс след удар с глава на Карисо.

Така се стигна до изпълнение на дузпи. Айер пропусна още първата такава за Утрехт, а Ел Каруани не успя да реализира и петата за тима на Рон Янс. И четиримата изпълнители за Аякс - Клаасен, Вегхорст, Годс и Гаей бяха точни, което бе достатъчно за гранда от Амстердам.

Снимки: Imago