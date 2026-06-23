Йонас Валанчунас все по-близо до завръщане в Жалгирис

Йонас Валанчунас е постигнал споразумение за двегодишен договор с Жалгирис, при условие че бъде разрешен казусът му с Денвър Нъгетс в НБА. Ако сделката бъде финализирана, опитният център ще напусне НБА след 14 сезона и ще се завърне в Литва, съобщава BasketNews.

Клубът беше поставил краен срок на литовския гигант да вземе решение до понеделник (22 юни) и е получил положителен отговор.

Това означава, че ако Валанчунас напусне НБА, Жалгирис ще бъде единствената му дестинация. Литовските шампиони са спечелили битката с други европейски клубове, за да си осигурят неговия подпис.

Въпреки това, Валанчунас ще подпише официално с Жалгирис едва след като ситуацията му в НБА бъде напълно разрешена.

Валанчунас обмисляше завръщане в Европа още миналата година и беше близо до трансфер в Панатинайкос. 34-годишният ветеран дори пътува до Гърция за медицински прегледи, но сделката пропадна, след като Денвър го придоби чрез размяна и реши да го задържи за сезон 2025/26.

Настоящият му договор в НБА е до 8 юли 2026 г. Крайният срок преди това беше преместен от 30 юни, което даде на Денвър повече гъвкавост около пазара на свободни агенти, който започва на 1 юли.

Жалгирис и Валанчунас очакват този процес да приключи скоро, което ще отвори пътя за завръщането му в Литва след 14 години в САЩ.

След като напускането му на НБА бъде финализирано, Валанчунас официално ще се присъедини към Жалгирис, осъществявайки един от най-големите трансфери в новата история на клуба.

През изминалия сезон Валанчунас изигра 65 мача за Денвър Нъгетс, записвайки средно по 8.7 точки, 5.1 борби и 1.2 асистенции при 58.2% успеваемост от игра и 30.8% от тройката.

В кариерата си в НБА той има 1002 мача със средни показатели от 12.8 точки и 9.0 борби при 56.1% стрелба от игра и 34.0% от далечно разстояние.

Сега, след повече от 1000 мача в НБА, Валанчунас е на прага на историческо завръщане в Европа, подписвайки с тима от Каунас.

Очаква се Жалгирис да финализира и сделките за Карсън Едуардс и Стърлинг Браун, въпреки че официалните съобщения все още предстоят.

Отборът вече обяви привличането на Сейбън Лий, Мариус Григонис, Марек Блажевич и Максуел Люис, който ще бъде преотстъпен на друг отбор.

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Снимки: Gettyimages