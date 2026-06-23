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  4. Еван Фурние с екстравагантно решение за външния си вид

Еван Фурние с екстравагантно решение за външния си вид

  • 23 юни 2026 | 18:02
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Еван Фурние с екстравагантно решение за външния си вид

Еван Фурние е известен със своите щуротии, като например скока му в басейн по време на вечерята след спечелването на Евролигата. Сега френският гард направи поредната си лудория, боядисвайки брадата си в червено.

Суперзвездата на Олимпиакос беше обявил в социалните мрежи, че ако отборът му спечели Евролигата, ще позволи на своя бръснар да направи каквото си поиска с брадата му.

И това се случи!

Публикация в Instagram разкри, че Фурние в крайна сметка е боядисал брадата си в червено, като новият цвят вече напълно съответства на цветовете на отбора, за който се състезава.

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Снимки: Imago

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