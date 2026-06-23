Портланд обяви новия си треньор

Портланд Трейлблейзърс нае досегашния асистент в Минесота Тимбъруулвс Майка Нори за свой нов старши треньор с многогодишен договор, съобщи официално отборът от НБА.
Нори си изгради солидна репутация като един от най-уважаваните помощник-треньори в НБА, а сега получава възможност да се докаже и в ролята на основен наставник.
Това е първият му пост като старши треньор след повече от десетилетие и половина работа в лигата като асистент в няколко различни организации.
Нори е част от треньорските среди в НБА от 2009 г., като е натрупал опит с множество отбори и различни стилове на игра.
През годините той е заемал различни асистентски длъжности, изграждайки си репутация на специалист със силна комуникация с играчите, детайлна подготовка за мачовете и отлична организация на защитата.
Нори прекарва четири сезона с Торонто Раптърс, преди да се присъедини към Сакраменто Кингс през 2013 г. След това, през 2015 г., се мести в Денвър Нъгетс, където работи със старши треньора Майкъл Малоун и дори води "Златните буци" в Лятната лига, в който участва и Никола Йокич.
През 2018 г. той става асистент и координатор на нападението в Детройт Пистънс под ръководството на Дуейн Кейси. От 2021 г. насам Нори е водещ асистент на Крис Финч в Минесота, играейки ключова роля в треньорския щаб на отбора.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google