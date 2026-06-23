Портланд обяви новия си треньор

Портланд Трейлблейзърс нае досегашния асистент в Минесота Тимбъруулвс Майка Нори за свой нов старши треньор с многогодишен договор, съобщи официално отборът от НБА.

Нори си изгради солидна репутация като един от най-уважаваните помощник-треньори в НБА, а сега получава възможност да се докаже и в ролята на основен наставник.

Това е първият му пост като старши треньор след повече от десетилетие и половина работа в лигата като асистент в няколко различни организации.

Rip City, welcome our new head coach, Micah Nori! pic.twitter.com/XG0Rnc2ZjI — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 23, 2026

Нори е част от треньорските среди в НБА от 2009 г., като е натрупал опит с множество отбори и различни стилове на игра.

През годините той е заемал различни асистентски длъжности, изграждайки си репутация на специалист със силна комуникация с играчите, детайлна подготовка за мачовете и отлична организация на защитата.

Нори прекарва четири сезона с Торонто Раптърс, преди да се присъедини към Сакраменто Кингс през 2013 г. След това, през 2015 г., се мести в Денвър Нъгетс, където работи със старши треньора Майкъл Малоун и дори води "Златните буци" в Лятната лига, в който участва и Никола Йокич.

През 2018 г. той става асистент и координатор на нападението в Детройт Пистънс под ръководството на Дуейн Кейси. От 2021 г. насам Нори е водещ асистент на Крис Финч в Минесота, играейки ключова роля в треньорския щаб на отбора.

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