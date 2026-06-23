ТиДжей Шортс се разделя с Панатинайкос и си намери нов отбор

Американският гард ТиДжей Шортс и гръцкият гранд Панатинайкос прекратяват взаимоотношенията си само след един съвместен сезон. След като престоят му в Атина приключи, Шортс вече се готви за следващата глава в кариерата си, като е финализирал преминаването си във Валенсия.

Според информация на BasketNews, решението за раздяла идва след разочароващ сезон за Шортс, в който той не успя да повтори формата, която го превърна в една от най-големите звезди на Евролигата по време на престоя му в Париж.

Шортс пристигна в Атина преди сезон 2025/26 след изключителна година с френския тим. Очакванията към него бяха огромни, след като той помогна на Париж да достигне до плейофите в Евролигата и се утвърди сред елитните гардове в турнира.

Въпреки това, първият и единствен сезон на американеца с Панатинайкос не се разви по план. В 43 мача в Евролигата Шортс записа средно по 8.1 точки, 1.3 борби и 2.9 асистенции за 16.1 минути на мач. Той отбеляза 45.5% успеваемост при стрелбата от игра и едва 29.2% от зоната за три точки.

Ролята му в гръцкия отбор беше значително по-малка в сравнение с тази, която имаше в Париж, а статистическите му показатели спаднаха във всички аспекти. Макар Шортс да показваше проблясъци от таланта си, той така и не успя да окаже същото влияние, както през предходната кампания.

Само година по-рано Шортс беше сред най-резултатните играчи в лигата. През сезон 2024/25 в Евролигата с екипа на Париж той постигна средно по 19.0 точки, 2.6 борби и 7.3 асистенции за 27.4 минути на мач, при 49.5% успеваемост от игра.

Неговите силни изяви помогнаха на тима от френската столица да достигне до плейофите в дебютния си сезон в Евролигата и му спечелиха място в идеалния отбор на турнира. Шортс беше един от най-постоянните гардове в надпреварата, като записа шест мача с коефициент на полезно действие от поне 30.

Именно заради този успех Панатинайкос действа бързо, за да го привлече в Атина. Въпреки големите очаквания обаче Шортс не успя да намери ритъма, на който се радваше в Париж.

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Снимки: Imago