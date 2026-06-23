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Христина Тютюнджиева се завърна в Арис

  • 23 юни 2026 | 21:22
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Христина Тютюнджиева се завърна в Арис

Женският отбор на Арис официално обяви привличането на българската баскетболистка Христина Тютюнджиева, която се завръща в клуба за състезателния сезон 2026/27.

Тютюнджиева, родена на 23 юни 1993 г. в София, е висока 1.89 м и играе на позиция център. Тя започва кариерата си във Франция, където прекарва седем години в елитната дивизия с отбора на Тарб, с който участва в Евролигата и Еврокъп. Впоследствие кариерата ѝ преминава през Франция, Германия и Италия, като е носила и екипа на Берое Стара Загора. Преди да се присъедини към Арис, тя играе и за Нант във втора дивизия на Франция, а през миналия сезон носи екипа на румънския Арад.

"Завръщането в Арис е нещо много специално. От първия ми ден в клуба се почувствах добре дошла и ценена, а с времето Солун се превърна в мой втори дом до такава степен, че когато си тръгнах, усетих, че оставям недовършена работа зад гърба си. За мен Арис е символ на богата история, страстни фенове и големи амбиции. Благодарна съм за възможността отново да нося този екип. Благодаря на треньора Котулис, треньора Андонопулос и на цялата организация за доверието и вярата в мен. Развълнувана съм от предстоящите предизвикателства и нямам търпение да започна", сподели пред официалния сайт на клуба Тютюнджиева.

От клуба пък пожелаха на българката успешно ново начало и я поздравиха за рождения ѝ ден.

Снимка: aris.gr

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